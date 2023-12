Es gibt tausende Varianten des GTA 6-Trailers, aber diese eine aus LEGO müsst ihr noch unbedingt sehen

Der GTA 6-Trailer aus LEGO ist ein kleines Kunstwerk, das ihr euch unbedingt anschauen solltet.

Der erste offizielle Trailer zu GTA 6 hat im Dezember große – ach was – riesige Wellen geschlagen und etliche Fans dazu motiviert, das kurze Video vom ersten bis zum letzten Frame nach Details und Hinweisen zu durchforsten. Und nicht nur das: Etliche Kreativlinge haben sich den Trailer des kommenden Action-Spiels von Rockstar zur Brust genommen, um ihre eigenen Versionen davon zu erschaffen.

Mittlerweile wurde der GTA 6-Trailer unter anderem in Red Dead Redemption 2, Vice City und GTA 5 nachgebaut. Es gibt aber noch eine weitere Version, die wir euch nicht vorenthalten wollen: Youtuber "World of Shrimpfy" hat das Video mit Lego in Stop-Motion neu interpretiert und begeistert damit etliche Fans: "Dies verdient Millionen von Views", schreibt beispielsweise ein User in den Kommentaren.

Hier könnt ihr den LEGO-Trailer sehen:

Die hohe Detaildichte ist bemerkenswert: Hier wurde jede Szene haargenau analysiert und mit den Klemmbausteinen nachgestellt. Das Krokodil, die NPCs am Strand samt Chihuahua, Rockstars Neu-Interpretation des "Florida Jokers"– hier wurde wirklich an alles gedacht. Und das Ergebnis ist so charmant, das wir uns nun ein Lego-GTA wünschen.

In der Kommentarspalte unter dem Youtube-Video verrät der Künstler, dass er das Projekt direkt nach dem Release des Debüt-Trailers gestartet hat. Nach zwei Wochen habe er es schließlich fertigstellen können.

Release, Plattformen und alle weiteren bekannten Infos zu GTA 6

Zum Vergleich: Den originalen Debüt-Trailer zu Grand Theft Auto 6 könnt ihr euch hier noch einmal ansehen:

Release und Plattformen: Grand Theft Auto 6 soll laut Rockstar 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt. Ab morgen, den 1. Januar 2024, können wir immerhin sagen, dass GTA 6 im nächsten Jahr auf den Markt kommt, na das ist doch immerhin ein kleiner Trost.

Alle bislang bekannten Infos zu Story, Gameplay, den Charakteren und mehr findet ihr übrigens in unserer umfangreichen GTA 6-Infoübersicht:

Darum geht es wohl in GTA: In Grand Theft Auto 6 verschlägt es uns erneut nach Vice City. Dabei begleiten wir Gangsterin Lucia und ihren Kumpanen sowie Liebhaber, der laut Leaks Jason heißen soll. Es ist aktuell davon auszugehen, dass beide Figuren spielbar sind, bestätigt ist das jedoch noch nicht.

Last Gen-Besitzer*innen gucken in die Röhre: Der Action-Titel erscheint übrigens nicht für die PS4 und Xbox One. Eine PC-Version wurde ebenfalls nicht angekündigt, ein nachträglicher Release ist aber wahrscheinlich, da GTA 5 später ebenfalls für den PC veröffentlicht wurde.