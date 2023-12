GTA 6-Fan baut Trailer in Vice City nach und belebt komplett veraltete Charaktermodelle aus der Hölle wieder

Jemand hat den GTA 6-Trailer in Vice City nachgebaut.

Anfang der Woche veröffentlichte Rockstar endlich den ersten Trailer zu GTA 6 und damit ist klar: Es geht zurück in den fiktiven Bundesstaat Leonida sowie nach Vice City. Das ist nicht das erste Mal in der Reihe, dass wir uns in der an Miami angelehnten Stadt austoben dürfen. Im Oktober 2002 verwickelte uns GTA: Vice City in eine packende Gangster-Geschichte der 1980er Jahre.

Wie der GTA 6-Trailer im über 20 Jahre alten Rockstar-Klassiker aussieht, zeigt uns jetzt ein Fan auf Twitter/X: User @ZacCoxTV hat den Trailer in Vice City nachgebaut und hier seht ihr das geniale wie äußerst witzige Ergebnis:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Besonders schön anzusehen sind die in die Jahre gekommenen Charaktermodelle des Action-Spiels, das sein Debüt damals auf der PS2 feierte. Die hölzernen Animationen setzen da noch eine Schippe drauf, verleihen den Szenen gleichzeitig aber einen gewissen nostalgischen Charme. Tja, so sah GTA eben früher aus, und damals dachten wir trotzdem alle, dass Grand Theft Auto: Vice City nächste Videospiel-Grafik-Revolution eingeläutet hatte.

Schaut euch hier den richtigen GTA 6-Trailer an

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Release und Plattformen: GTA 6 erscheint 2025 für PS5 und Xbox Series X/S. Versionen für PS4 und Xbox 360 wird es nicht geben, eine PC-Version des Open World-Abenteuers wurde ebenfalls nicht angekündigt.

Details aus dem GTA 6-Trailer, die ihr womöglich verpasst habt, führen wir hier für euch auf:

Darum geht es: In Grand Theft Auto 6 begleiten wir Gangsterin Lucia und ihren Kumpanen sowie Liebhaber, der laut Leaks Jason heißen soll. Es ist aktuell davon auszugehen, dass beide Figuren spielbar sind, bestätigt ist das jedoch noch nicht. Im Trailer wird angedeutet, dass die Protagonistin gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und nun gemeinsam mit Jason eine von Bonnie und Clyde inspirierte Gangster-Geschichte erlebt.

Hand aufs Herz und Butter bei die Fische: Welcher GTA-Ableger ist eigentlich euer absoluter Liebling und warum?