Wie GTA 6, nur mit Unreal Engine 5: ENDS könnte das nächste große Open World-Ding werden

In ENDS verschlägt es uns in die Londoner Slums und ganz wie in GTA 6 können wir dort alles mögliche erleben.

Während gefühlt die ganze Welt auf den GTA 6-Reveal wartet, bahnt sich in Großbritannien Konkurrenz an. ENDS soll das Spielprinzip der GTA-Reihe oder Getaway erweitern und auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt werden. Was das Studio dahinter mit dem Titel vorhat, klingt äußerst vielversprechend und könnte wirklich spannend werden.

ENDS setzt auf die Unreal Engine 5 und ein London-Setting

In ENDS soll es um die Schattenseiten von London gehen. Das bedeutet Drogen, Korruption, Straßengangs, Kriminalität und Gewalt. Wir als Spieler wären mittendrin.

Dabei sollen wir die Wahl haben: Geben wir uns völlig den kriminellen Gang-Aktivitäten hin, oder versuchen wir, das Leben der Slum-Community nachhaltig zu verbessern? Es soll unzählige Entscheidungen geben, die darauf Einfluss haben, und ein Gang-Lifestyle keineswegs verherrlichen.

Wer nach bereits erschienen GTA-Alternativen sucht, wird sicherlich in unserem Video fündig:

13:25 Open World, Action und Chaos - Die 16 besten GTA-Alternativen - Die 16 besten GTA-Alternativen

Wie spielt sich das? So ganz klar ist das noch nicht, aber laut den Entwickler*innen des neu gegründeten Concrete Realm-Studios bekommen wir ein Singleplayer-Abenteuer serviert, das auch viele RPG-Elemente beinhaltet. Wir können wie in GTA 5 zwischen drei Charakteren hin- und herwechseln, die Rahim, Reece und Sonny heißen.

Unsere Entscheidungen beeinflussen die Story und Spielwelt, wenn die Pläne in die Tat umgesetzt werden. Außerdem sind Kooperationen mit echten Marken aus Großbritannien geplant, genau wie mit berühmten Persönlichkeiten. Aktuell befindet sich das Projekt aber noch in der Crowdfunding-Phase.

Mehr als nur hübsch: Einerseits setzt ENDS ganz klar auf eine erstklassige Grafik. Die Grundlage dafür liefert Epics Unreal Engine 5 mit Lumen, Nanite und dem ganzen Rest. Aber auch inhaltlich soll hier einiges geboten werden – und zwar düstere, ernsthafte Kost.

So sieht der Ankündigungs- und Konzepttrailer zu ENDS aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr News rund um GTA und Co. findet ihr in diesen GamePro-Beiträgen:

Wann kommt's? Geplant ist der Release für Dezember 2025. Vorausgesetzt, dass alles klappt, soll vorher auch noch eine Beta-Veröffentlichung im ersten Quartal 2025 stattfinden.

Für welche Plattformen kommt ENDS? Bei Kickstarter (hier geht's zur Kickstarter-Kampagne) schreibt Entwicklerstudio Concrete Realm, dass ENDS im Idealfall auf "allen digitalen Plattformen" erscheinen soll. Dort sind allerdings nur die Symbole von Xbox, PS5 und Steam für PC abgebildet. Ob zum Beispiel auch der Epic Store oder eine mögliche Nintendo Switch 2 bedacht werden, bleibt aktuell noch unklar.

Wie findet ihr ENDS? Was müsste so ein Spiel für euch bieten, um echte Konkurrenz für GTA 6 sein zu können?