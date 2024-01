GTA 6-Fans finden die berühmteste Villa aus GTA: Vice City im Spiel und hoffen auf Tommy Vercetti-Auftritt

Der GTA 6-Trailer strotzt nur so vor Details und eventuell zeigt er auch schon eine berühmt-berüchtigte Villa.

GTA-Fans sind bekannt dafür, alle Infos zu den Spielen ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Das gilt natürlich auch für den GTA 6-Trailer und womöglich wurde darin jetzt eine spannende Entdeckung gemacht. Es sieht nämlich ganz danach aus, als würde auch in dieser Version von Vice City eine sehr berühmte und bekannte Villa stehen: Das Anwesen von Tommy Vercetti, das wir aus GTA: Vice City kennen.

Das Wichtigste in Kürze: Im Trailer zu GTA 6 wurde möglicherweise die bekannte Vercetti-Villa aus GTA Vice City entdeckt.

Das Haus im Trailer befindet sich in Vice City, der gleichen Stadt wie in GTA Vice City.

Die Villa gehört Tommy Vercetti und spielt eine wichtige Rolle im Spiel.

Die Handlung von GTA 6 findet in der Gegenwart statt, während GTA Vice City in den 80er Jahren spielt.

Einige Fans hoffen darauf, dass Tommy Vercetti in GTA 6 ein Comeback feiert.

Fans glauben, im GTA 6-Trailer die Scarface-Villa aus Vice City gefunden zu haben

Darum geht's: Es dauert zwar noch eine Weile, bis GTA 6 endlich erscheint, aber wenigstens haben wir jetzt schon seit ein paar Wochen den ersten, offiziellen Trailer zum wohl am heißesten erwarteten Spiel überhaupt.

Der Trailer zeigt natürlich auch schon das Setting und GTA 6 entführt uns erneut nach Vice City, die Leonida-Version von Miami. Hier könnt ihr euch den Trailer nochmal in Ruhe ansehen:

GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Ist das die Vercetti-Villa? Wenn ihr den Trailer bei Minute 0:31 anhaltet, könnt ihr rechts im Bild auf einer Art Insel ein Haus erspähen, das direkt am Wasser gebaut ist und ziemlich prunkvoll wirkt. Auf Reddit wird jetzt fleißig darüber debattiert, ob es sich dabei vielleicht um das Anwesen von Tommy Vercetti handelt und was das bedeuten könnte.

Hier seht ihr, was gemeint ist:

Zugegeben, das könnte auch einfach irgendein anderes großes Haus sein und lässt sich in dieser Größe beziehungsweise aus dieser Entfernung nur schwer erkennen. Aber andererseits spielt GTA 6 eben wieder in genau derselben Stadt, in der auch GTA Vice City angesiedelt war – die Stadt, in der diese Villa steht.

Was ist das für eine Villa? Im Verlauf der Hauptmissionen von GTA Vice City luchst Tommy Vercetti das Anwesen dem Drogenbaron Ricardo Diaz ab und beansprucht die Villa für sich selbst. Es gibt dort nicht nur einen Helikopterlandeplatz und allerlei Goodies sowie Waffen zu entdecken, sondern nach einigen Schutzgeldmissionen auch Geld zu verdienen.

Wie in Scarface: Obwohl die Architektur nicht ganz passt, gibt es extrem viele Details in der Vercetti-Villa, die stark an Szenen aus dem Film Scarface erinnern. Auch ein Teil der Missionen spielt sich sehr ähnlich ab, wie das am Schluss von Scarface der Fall ist. Generell steht die Villa auch in Vice City gegen Ende des Spiels im Mittelpunkt.

39 Jahre später? Während Vice City im Jahr 1986 spielt, bekommen wir es in GTA 6 mit einem modernen Setting zu tun. Sollte die Handlung des Spiels im Jahr des Releases (2025) angesiedelt sein, lägen 39 Jahre dazwischen. In der Zeit könnte natürlich viel passiert und die Villa längst abgerissen worden sein – sie könnte aber genauso gut auch noch stehen.

Kehrt Tommy Vercetti zurück? Einige Fans hoffen jetzt natürlich darauf, dass nicht nur sein Anwesen, sondern auch Tommy Vercetti selbst ein Comeback feiert. Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen, die Figur wäre dann allerdings natürlich ganz schön alt. 1986 war er 35, das würde ihn 2025 stolze 74 Jahre alt machen. Ob Gangster wie er so lange ungestört überleben können, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Wie denkt ihr über diese mögliche Entdeckung? Glaubt ihr auch, dass es sich bei dem Haus um die Vercetti-Villa handelt, oder eher nicht?