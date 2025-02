Rockstar-Fan entdeckt ersten Shop, bei dem man GTA 6 vorbestellen kann - für lumpige 3 Dollar

GTA 6 für 3,20 Euro? Nein, das ist natürlich noch nicht der komplette Kaufpreis!

Um das heißerwartete GTA 6 war es die letzten Monate sehr still. Zwar hat Publisher Take-Two mehrmals betont, dass das Spiel wirklich noch im Herbst 2025 erscheinen soll, abseits davon mangelt es aber an neuen Infos.

Umso interessanter wirkt da natürlich der Fund, dass das Spiel bereits vorbestellt werden kann – allerdings nur in einem bestimmten Videospielladen. Das Ganze ist also eher semi-offiziell.

Dieser GTA 6 Preorder verrät noch nichts zum Preis und Release

Fans warten natürlich sehnsüchtig darauf, dass GTA 6 endlich vorbestellt werden kann. Der Preorder dürfte dann nicht nur den Releasezeitraum eingrenzen, sondern auch den Preis des Spiels verraten. Immerhin wurde in der Vergangenheit bereits gemunkelt, dass das Open World-Spiel bis zu 100 US-Dollar kosten könnte.

Reddit-User prettyboylee hat jetzt tatsächlich so eine Vorbestellung in einem Videospielladen entdeckt. Allerdings verrät die noch keine dieser wichtigen Details. In einem Gamers Hideout – einem Spieleladen in Malaysia – steht nämlich eine PS5-Hülle für GTA 6 rum. Dabei handelt es sich um eine Fake-Hülle, auf die das offizielle Artwork gedruckt wurde.

Eine Spiele-Disc steckt natürlich nicht im Inneren. Stattdessen können Fans mit der Hülle quasi eine Anzahlung auf GTA 6 leisten. Dafür werden 14,90 Malaysische Ringgit fällig – oder umgerechnet etwa 3,20 Euro.

Die offizielle Webseite des Stores liefert dabei ein paar zusätzliche Infos. Effektiv zahlen Fans hier für eine Vorbestellung auf die Vorbestellung, um zu Release garantiert eine physische Disc zu erhalten. Die Differenz zum tatsächlichen Kaufpreis müssen sie dann innerhalb von 7 Tagen nach dem Start des richtigen Preorders zahlen, um eine Disc zu garantieren.

Dieses Vorgehen klingt vielleicht etwas merkwürdig, ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Auch hierzulande gab es diese "Vor-Vorverkäufe" etwa in GameStop-Läden für kommende Spiele, wie das nächste FIFA bzw. EA Sports FC.

Leider sagt es aber wenig dazu aus, wann der Vorverkauf für GTA 6 tatsächlich starten wird. Vielmehr ist es eine Möglichkeit für den Store, sich schon jetzt Kund*innen für den Release zu sichern und eine Antwort für alle zu haben, die nach dem Spiel fragen.

Würdet ihr für so einen Vor-Vorverkauf zahlen oder wartet ihr lieber erstmal ab, wie viel das Spiel kostet und welche Editionen es gibt?