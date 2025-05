Kommende GTA-Alternative wird online gehatet und der Studio-Chef glaubt, dass die Leute zu "100%" dafür bezahlt werden

Mindseye mixt GTA mit Cyberpunk und Watch Dogs, der Plan scheint allerdings nicht aufzugehen.

Mindseye klingt auf dem Papier vielversprechend: Der ehemalige Rockstar-Präsident Leslie Benzies hat ein neues Studio gegründet und arbeitet unter anderem an der GTA-Alternative, die schon sehr bald auf den Markt kommt. Die ersten Eindrücke und Previews fallen allerdings nicht gerade positiv aus. Da meldet sich der Co-CEO zu Wort, deutet krude Verschwörungstheorien an und verstrickt sich in Widersprüche.

Darum geht's: Die ersten Medienschaffenden und Influencer konnten Mindseye bereits spielen und haben ihre Previews veröffentlicht. Darin gehen viele mit dem Third Person-Shooter relativ hart ins Gericht und zeigen sich wenig begeistert. Offenbar leidet das Spiel noch unter diversen Problemen.

1:07 Mindseye: Hier sind die ersten actiongeladenen Gameplay-Szenen aus dem SciFi-GTA

Das wird kritisiert:

Das wird gelobt:

Der Co-CEO ist mit den Previews nicht zufrieden: Während sich das ehemalige GTA- und Rockstar-Urgestein Leslie Benzies um die Spiele und deren Entwicklung kümmert, regelt Mark Gerhard die Business-Seite des Build a Rocket Boy-Studios.



Er hat sich auf dem offiziellen Discord wohl ordentlich ausgetobt: Auf die Frage hin, ob er glaube, dass "alle Leute, die negativ reagiert haben, von jemandem finanziert" wurden, antwortete der Co-CEO mit einem simplen "100%".

Er geht sogar noch einen Schritt weiter und deutet mit einem Tränen lachenden Smiley mehr oder weniger deutlich an, dass es Rockstar gewesen sein könnte, die angeblich Leute für ihre negativen Reaktionen auf Mindseye bezahlen:

Eine Person schreibt daraufhin, dass das ein "absolut wilder" Kommentar für einen Co-CEO wäre und zwar in jeder Situation. Was von Mark Gerhard mit der folgenden Antwort bedacht wird:

Hier könnt ihr die Screenshots seiner Discord-Aussagen sehen:

The inference of Rockstar was beneath his 100% confidence that “all” of the people who reacted negatively were being paid off. pic.twitter.com/Kvgc2CF1Wd