LEGO-Fan packt altes Set weg, weil die Ex-Partnerin es nicht mochte - Jahre später entdeckt er das Set auf dem Dachboden, das heute mehrere hundert Euro wert ist

Ein Redditor freut sich besonders über einen bestimmten LEGO-Fund auf dem Dachboden. (Bild: © Reddit / BelgianVaperz)

Beim Älter- und Erwachsenwerden ist es üblich, dass Menschen sich auf allen Ebenen verändern. Charakterlich, körperlich und auch in den eigenen Interessen – so können Schätze aus der Kindheit und Jugend durchaus ihren emotionalen Wert verlieren. So dürfte es auch einem bestimmten Redditor gegangen sein, dem zumindest für eine Weile die Ex-Freundin wichtiger war als ein LEGO-Set.

LEGO-Fan entdeckt altes Set auf Dachboden wieder

Der Redditor BelgianVaperz hat lange Zeit ein Piratenschiff-Set im eigenen Zimmer ausgestellt, bis es für die damalige Partnerin zu „uncool“ wurde. Daraufhin hat der User das Set auf den Dachboden verbannt, wo es bis vor kurzer Zeit verweilte. Nun, Jahre später, hat der User das alte Set wiederentdeckt und freut sich besonders über das intakte Piratenschiff:

Name: Skull's Eye Schooner

Skull's Eye Schooner Erscheinungsjahr: 1993

1993 Set-Nummer: 6286

6286 Teile: 912 (+ 9 Minifiguren)

912 (+ 9 Minifiguren) Masse (Verpackung): 44,8 cm x 58,3 cm x 8 cm

LEGO-Steinchen richtig reinigen

Der Redditor ist sehr zufrieden mit dem Inhalt des Sets. Das einzige Problem sei der Staub, weil die Klötzchen zuvor im Zimmer und später auf dem Dachboden über lange Zeit gelagert wurden. Deswegen fragt BelgianVaperz nach Rat in der Community und von Kommentator*in Dik_Likin_Good kommt prompt die Antwort mit folgendem Tipp:

„Ich nehme immer eine Handvoll von Teilchen und lege sie in ein Sieb über dem Waschbecken, wobei ich den Ablauf immer verschließe. Außerdem benutze ich eine weiche Zahnbürste, falls nötig.“

Auch die offizielle Website von LEGO empfiehlt das Reinigen der Steinchen mit Wasser. Dort wird spezifiziert, dass das Wasser nicht wärmer als 40 Grad Celsius sein sollte, um keine Schäden am Plastik zu verursachen. Wenn ihr optional Reinigungsmittel dafür in die Hand nehmt, solltet ihr die Teilchen nach der Reinigung gründlich ausspülen.

Der Redditor nimmt sich die Tipps wohl zu Herzen, da er verspricht, das Set wieder zusammenzubauen und Fotos davon zu teilen. Ungefähr einen Monat nach dem ursprünglichen Beitrag folgt dieses Foto des schicken Sets:

Das Skull's Eye Schooner-Set ist heutzutage einiges wert

Das 6286er-Set dürfte bereits bei seiner Veröffentlichung mehr als 100 Euro wert gewesen sein. So entdecken wir bei einem Classic-Set-Review auf der News-Website promobricks.de ein Preisschild von 236,85 DM.

Mehr als 30 Jahre später müsst ihr heutzutage deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenn ihr das Piratenschiff in eure Sammlung aufnehmen wollt. Im Internet entdecken wir zahlreiche Angebote auf dem Gebrauchtwarenmarkt, bei denen vor allem die kompletten Sets in der Regel über 400 Euro hinausgehen.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf eure Meinungen sowie Erfahrungen: Wie gefällt euch das Set und habt ihr ebenfalls schon einmal LEGOs weggeräumt, weil sie zu „uncool“ waren?