GTA: Alle Cover der 3D-Teile haben eine Sache gemeinsam - Habt ihr's gewusst?

GTA 5 hatte es, GTA 3 sowieso, aber auch GTA San Andreas und Vice City: Wisst ihr, worum es geht?

Die GTA-Reihe setzt seit vielen Jahren auf eine altbewährte Formel, die überaus erfolgreich ist. Wir treiben uns in 3D-Open Worlds herum, pfeifen auf das Gesetz und bekommen es früher oder später mit der Polizei zu tun. Aber nicht nur in den Spielen greift Entwicklerstudio Rockstar Games immer wieder auf bekannte Muster zurück, sondern auch außerhalb, auf den Covern. Es gibt da eine Sache, die sich seit GTA 3 nicht verändert hat.

GTA-Cover zeigen seit dem Beginn der 3D-Ära immer eine spezielle Sache

Darum geht's: Wer sich eingehender mit den Grand Theft Auto-Spielen beschäftigt (und das tun viele Fans, wie zum Beispiel hier bei GTA 6), der oder die stolpert früher oder später höchstwahrscheinlich über eine kleine, aber feine Gemeinsamkeit der Cover.

17:04 Grand Theft Auto - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5 - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5

Auf fast jedem GTA-Cover seit GTA 3 – also alle mit Ausnahme der Teile in 2D – ist ein Helikopter zu sehen. Aber der ist nicht nur einfach ein wiederkehrendes Motiv auf den GTA-Hüllen, sondern er befindet sich auch stets an derselben Stelle: Links oben in der Ecke.

Einen ähnlichen Stellenwert nimmt das Motorrad ein. Auch so ein Vehikel ist auf den allermeisten GTA-Coverbildern zu sehen. Allerdings kommt es nicht ganz so häufig vor wie die Helikopter, aber es befindet sich bei fünf von acht Covern ebenfalls in derselben Ecke, nämlich oben rechts.

Hier könnt ihr euch die acht GTA-Cover-Artworks der 3D-Ära noch einmal anschauen:

Link zum Reddit-Inhalt

Wie in den Kommentaren richtigerweise angemerkt wird, gibt es da natürlich auch noch GTA: Chinatown Wars. Auch bei diesem Titel befindet sich kein Helikopter in der linken oberen Ecke des Covers. Allerdings handelt es sich bei dem Nintendo DS-Titel auch nicht um ein GTA, das auf die herkömmliche Open World-Formel von Rockstar Games setzt.

Weitere Fun Facts: Auch die Schrift auf dem GTA-Cover war zu Zeiten der ersten beiden 2D-Teile noch eine andere. Seit dem Release von GTA 3 hat sich aber auch daran kaum noch etwas geändert. Wir sind gespannt, ob es auf dem Cover von GTA 6 ebenfalls wieder einen Helikopter und dieselbe Schriftart zu sehen geben wird.

Außerdem gab es in GTA 3 zwar auch schon Helikopter, wir durften sie in diesem Teil der Grand Theft Auto-Reihe aber noch gar nicht selbst steuern. Das hat sich im Lauf der Zeit aber natürlich geändert.

Wann kommt GTA 6? Es dauert jetzt vielleicht gar nicht mehr so lange. Immerhin wurde der Titel mittlerweile endlich ganz offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt. Darin wurde auch ein Release-Zeitraum verraten, und zwar das Jahr 2025. Mit etwas Glück müssen wir also nur noch ein bisschen länger als ein Jahr warten. Aber das Spiel kann sich natürlich auch noch verschieben.

Glaubt ihr, dass auch das GTA 6-Cover wieder einen Helikopter, ein Motorrad und denselben Schriftzug haben wird?