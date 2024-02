So alt sind CJ, Nico Bellic, Trevor und Co. in GTA 6

So alt wären Nico, CJ und Co. in GTA 6.

Im nächsten Jahr erscheint GTA 6 für PS5 und Xbox Series X/S. Und ganz typisch für Rockstar dürfen wir uns höchstwahrscheinlich auf viele Easter Eggs und Gastauftritte von bekannten Charakteren aus dem GTA-Universum freuen.

Ob wir dabei auch auf Hauptfiguren aus früheren GTA-Teilen treffen werden, wissen wir natürlich noch nicht. Trotzdem haben wir uns die Frage gestellt: Wie alt wären Tommy Vercetti, CJ und Co. eigentlich im kommenden Action-Abenteuer?

In welchem Jahr spielt GTA 6? Eine offizielle Angabe dazu gibt es noch nicht. Wir gehen allerdings stark davon aus, dass GTA 6 im Jahr 2025 angesiedelt ist – also im gleichen Jahr, in dem das Spiel erscheint. Bereits die Vorgänger GTA 4 (2008) und GTA 5 (2013) spielten in den Jahren, in denen die Spiele auch auf den Markt gekommen sind.

Wenn es im Folgenden also um das Alter der jeweiligen Hauptfigur geht, rechnen wir damit, dass sich die Ereignisse von GTA 6 in 2025 abspielen.

Tommy Vercetti aus GTA Vice City

Geburtsdatum: 1951

1951 Alter in GTA Vice City: 35

35 Alter in GTA 6: 74

Apropos Tommy Vercetti: Im Debüt-Trailer zu GTA 6 haben Adleraugen aus der Community eine Villa entdeckt, die dem Anwesen von Tommy Vercetti sehr ähnlich sieht, womöglich könnte der Held sogar im Spiel auftauchen. Mehr dazu lest ihr hier:

CJ aus GTA: San Andreas

CJ machte in San Andreas den gleichnamigen Bundesstaat unsicher.

Geburtsdatum: 1968

1968 Alter in GTA San Andreas: 24

24 Alter in GTA 6: 57

Nico Bellic aus GTA 4

Niko Bellic kam mit dem Schiff aus Europa und landete in Liberty City.

Geburtsdatum: 1978

1978 Alter in GTA 4: 30

30 Alter in GTA 6: 47

Franklin, Trevor und Michael aus GTA 5

GTA 5 bot erstmals in der Serie drei spielbare Charaktere.

Trevor

Geburtsdatum: zwischen 1963 und 1968

zwischen 1963 und 1968 Alter in GTA 5: zwischen 45 und 50

zwischen 45 und 50 Alter in GTA 6: zwischen 57 und 62

Michael

Geburtsdatum: 1965 oder 1968

1965 oder 1968 Alter in GTA 5: 45 oder 48

45 oder 48 Alter in GTA 6: 57 oder 60

Franklin

Geburtsdatum: 1988

1988 Alter in GTA 5: 25

25 Alter in GTA 6: 37

Darum geht es: Die Story von GTA 6 dreht sich um Protagonistin Lucia, mit der wir die fiktive Südstaaten-Stadt Vice City unsicher machen werden. Bislang ist davon auszugehen, dass ihr Begleiter, den wir im Trailer sehen, ebenfalls spielbar sein wird. Zumindest wenn wir dem großen Leak aus dem September 2022 Glauben schenken.