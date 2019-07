GTA Online-Casino hat Release-Termin & versprüht Vice City-Vibes

GTA Online-Spieler warten bereits länger auf das Casino. Nun steht fest, wann genau es seine Pforten öffnet und zum Glücksspiel einlädt.

Termin für The Diamond Casino & Resort steht fest

Wann ist der Release? Am 23. Juli 2019 für PS4, Xbox One und PC, also kommenden Dienstag.

Mit dem Release-Termin veröffentlichten die Macher einen Trailer, der uns einen Vorgeschmack auf die bunte Casino-Welt des Multiplayers von GTA 5 gibt. Die Neonfarben, die Musik und der Schriftzug des Updates selbst erinnern stark an ein ganz anderes Serien-Highlight: Vice City.

Was erwartet uns im GTA Online-Casino?

Das erwartet euch: Im Diamond Casino & Resort soll für alle etwas geboten werden. Rockstar nannte schon vor einigen Wochen die folgenden Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen: