Ein Trailer hatte das nächste große GTA Online-Update schon angekündigt, heute geht die "After Hours"-Erweiterung auf PS4, Xbox One und PC dann auch live. Ab sofort könnt ihr euch in GTA Online einen eigenen Nachtclub besorgen, managen und daraus zahlreiche Vorteile ziehen. Fans von GTA 4 bekommen dann noch eine zusätzliche Überraschung spendiert, denn der beliebte DLC-Charakter Gay Tony feiert in After Hours sein Comeback.

Die größte Neuerung der aktuellen GTA Online-Erweiterung sind zweifellos die Nachtclubs, neue Immobilien, die ihr für das exzessive Nachtleben von Los Santos vorbereiten müsst. Also nehmt ihr Missionen an, um nach und nach an alle Dinge zu kommen, die so ein Club braucht: Equipment, Mitarbeiter und natürlich DJs. Das Aussehen der Clubs gestaltet ihr selbst und müsst dann die Werbetrommel rühren, damit euer Etablissement erfolgreich wird und auch bleibt.

Wer es richtig anstellt, generiert Profit und lockt vielleicht sogar GTA-Promis an, die in euren Nachtclubs feiern wollen. Ihr selbst könnt natürlich auch das Tanzbein schwingen, dafür sorgen neue Tanz-Animationen.

After Hours - Mehr als nur Nachtclubs

Natürlich wäre GTA Online nicht GTA Online, wenn es wirklich nur darum ginge, im Gastronomie-Sektor erfolgreich zu sein. Eure Nachtclubs haben nämlich noch eine weitere Funktion. Im Untergeschoss habt ihr Zugriff auf das Nachtclub-Lagerhaus, wo ihr mit Hilfe von Technikern all eure anderen, nicht ganz legalen Geschäfte abwickeln könnt. Die Motorrad-Gang aus GTA: Bikers oder die Schmuggel-Aktivitäten aus Smuggler's Run gibt es dann unter einem Dach.

Jeder der möglichen Nachtclubs in GTA Online kommt mit einem Vapid Speedo Custom-Fahrzeug daher, dass für alle möglichen Zwecke aufgewertet werden kann. Panzerplatten als Kugelschutz und ein Aufsatz für bemannte, frei schwenkbare Maschinengewehre können ja nicht schaden. Bei den neuen "Konkurrenzkämpfen", in denen wir gegen andere Club-Besitzer antreten, um nützliche Fracht zu erbeuten, kann so ein Fahrzeug hilfreich sein.

Wer sich übrigens bis zum 30. Juli bei GTA Online einloggt, bekommt ein "Tony's Fun House"-Shirt geschenkt. Alle weitere Rabatte und Boni, die das After Hours-Update bereithält, findet ihr auf der offiziellen Seite von Rockstar Games.

Werdet ihr in das neue Update reinschauen? Habt ihr Gay Tony vermisst?