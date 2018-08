GTA Online beschert Rockstar Games immer noch Millionen-Einnahmen. Allerdings fürchten Fans jetzt das Ende des Multiplayer-Modus'. Zumindest so, wie sie ihn kennen und lieben. Schuld daran ist einzig und allein ein neues Jet-Bike, das eventuell ins Spiel kommen soll.

Neues Jet-Bike lehrt Spielern das Fürchten...

Dataminer haben in den Untiefen des letzten GTA Online-Updates (After Hours) ein neues Jet-Bike gefunden. Es schlägt in dieselbe Kerbe wie sein Vorgänger, dürfte aber noch gefährlicher sein.

Der Oppressor MK II kommt nämlich nicht nur mit Raketen und kann fliegen, sondern verfügt auch noch über Abwehrmechanismen. Raketen von anderen Spieler können beispielsweise behindert werden.

...dabei ist es noch nicht einmal im Spiel

Allerdings steht noch gar nicht fest, ob Rockstar Games das fliegende Ungetüm wirklich ins Spiel bringt. Bisher gibt es lediglich die Angaben der Dataminer, die auf das Jet-Bike gestoßen sind.

Ihnen ist es aber bereits gelungen, die Daten in den Singleplayer-Modus zu übertragen. Soll heißen: Es gibt sogar schon Gameplay-Material, das den Oppressor MK II in Action zeigt. Was viele Spieler offenbar in Angst und Schrecken versetzt.

Wieso regen sich die Fans so auf?

Das Problem am Oppressor MK II ist eigentlich gar nicht das Jet-Bike selbst, es sind vielmehr die Spieler. Besorgte Fans fürchten, dass Trolle großen Spaß daran haben werden, sich auf das Ding zu schwingen und allen anderen im Freien Modus das Leben schwer zu machen.

Looks like solo public’s from here on out? — diamond biscutz ? (@diamondbiscutz) July 24, 2018

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Oppressor MK II wirklich kommt?

Die Chancen stehen gut: Die Daten sind schon im Spielcode, also scheint es Rockstar durchaus ernst zu meinen. Bisher haben sich die meisten derartigen Leaks von Dataminern meist bestätigt.

Andererseits könnte es auch sein, dass Rockstar Games auf die massive Kritik aus der Community hört und das Vehikel einfach gar nicht ins Spiel einbaut. Immerhin handelt es sich dabei bisher wie gesagt lediglich um einen Leak.

Was sagt ihr dazu? Regen sich die Fans zu recht über dieses ungelegte Ei auf?

