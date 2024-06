GTA Online versteckt enorm praktische Funktion hinter Bezahlschranke - und das macht mir Sorgen für GTA 6

Das neueste Update für GTA Online hat eine Komfortfunktion ins Spiel gebracht, über die gerade diskutiert wird.

GTA Online feiert in diesem Jahr seinen elften (!) Geburtstag. Alterserscheinungen sind bei dem populären Multiplayer-GTA aber nicht zu erkennen. Im Gegenteil, noch immer ist der Titel ein echter Goldesel für Rockstar und Take-2, Mikrotransaktionen wie für die Ingame-Cashcards spülen monatlich enorme Summen in die Kassen.

Damit haben sich die meisten mittlerweile arrangiert, für Aufregung sorgt derzeit aber eine ganz andere Sache. Denn mit dem aktuellen "Bottom Dollar Bounties"-Update ist eine äußerst praktische Funktion ins Spiel gekommen, die allerdings nur Abonnent*innen des kostenpflichtigen GTA+-Service nutzen können.

Tobias Veltin Mit der GTA-Reihe verbindet Tobi etliche schöne Stunden und Erlebnisse, besonders der dritte Teil gehört für ihn zu den ganz großen Meilensteinen der Videospielgeschichte. Mit GTA Online wurde er allerdings nie so richtig warm und verbrachte nur einen Bruchteil seiner GTA 5-Spielzeit auf der Multiplayer-Spielwiese.

Komfortfunktion nur für Mitglieder

Was ist das für eine Funktion? In GTA Online zieht errichtet ihr euer eigenes Verbrecherimperium und könnt dafür unter anderem Clubs oder Geschäfte kaufen, die dann regelmäßig passives Einkommen abwerfen. Dieses muss allerdings regelmäßig abgeholt werden, was erfordert, dass ihr zu allen Einrichtungen hinfahren müsst, um die Kohle dort einzustreichen. (via: pushsquare.com)

Die neue Komfortfunktion ändert das. Damit könnt ihr eure Einnahmen jetzt bequem über euer virtuelles Smartphone auf euer Konto transferieren lassen – und müsst dafür nicht durch Los Santos gurken. Voraussetzung dafür ist aber wie gesagt eine GTA+-Mitgliedschaft, die derzeit 7,99 Euro pro Monat kostet und natürlich noch einige andere Vorteile wie zusätzliche Ingame-Kohle und Mitgliederereignisse bietet.

Das volle GTA 6-Erlebnis nur mit GTA+?

Mir macht diese Entwicklung Sorgen. Dass Rockstar mit GTA Online so viel Geld wie möglich verdienen will, ist nachvollziehbar und hat bislang ja auch hervorragend funktioniert. Wenn allerdings praktische Funktionen wie die beschriebene hinter eine Bezahlschranke gepackt werden, lässt mich das in diesem Punkt nicht unbedingt optimistisch in die GTA-Zukunft schauen.

Die heißt nämlich GTA 6. Und sollte die "Geldeintreib"-Funktion per Handy tatsächlich dafür sorgen, dass deutlich mehr GTA+-Abos abgeschlossen werden, könnte Rockstar solche "Features" auch in den neuen Teil implementieren – vielleicht sogar in den Story-Modus.

Denn ich höre schon das Argument: Weggenommen wird den Spieler*innen ja nichts, es wird ihnen nur gegen Geld etwas einfacher gemacht. Also das, was wir schon von vielen Mobile-Games kennen. Lasst uns hoffen, dass ich hier nur den Teufel an die Wand male. Und Rockstar für das volle GTA 6-Erlebnis keine kostenpflichtige GTA+-Mitgliedschaft verlangt.

Was haltet ihr von der Funktion und der Tatsache, sie sich bezahlen zu lassen? Legitim oder too much?