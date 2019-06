GTA Online-Update bringt bald ein echtes Casino

GTA Online wird auch viele Jahre nach Launch immer noch stetig erweitert. Bald kommt zum Beispiel ein neues Update, das ein Casino in der Spielwelt eröffnet. Genauer gesagt: In Vinewood. Dass ein derartiger DLC kommt, wurde schon länger vermutet, jetzt gibt es die Gewissheit. Rockstar hat das Casino-Update mit einem neuen Logo und kurzen Mini-Teaser via Twitter angekündigt.

GTA Online bekommt endlich ein Casino

Umbauarbeiten in vollem Gange: Schon seit Wochen beobachten GTA Online-Spieler, dass sich rund um das Casino in Vinewood etwas tut. Offensichtlich finden dort Bauarbeiten statt: Vor der Tür stehen Paletten, Werkzeuge und Materialien wie Baustrahler. Auch die Garagen scheinen vergrößert worden zu sein.

Casino eröffnet bald: Bisher konnte das Casino nicht betreten werden, aber das ändert sich wohl in Kürze. Nachdem die Bauarbeiten und diverse Leaks von Dataminern schon darauf hingedeutet haben, gibt es jetzt die offizielle Ankündigung. Das Casino in Vinewood öffnet bald seine Pforten.

Opening soon: A luxury casino in the heart of Vinewood... pic.twitter.com/fSM9xXFk23 — Rockstar Games (@RockstarGames) June 13, 2019

Wann kommt das Casino-Update? Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Im Tweet ist nur davon die Rede, dass es "bald" soweit sein soll. Laut Dataminern sei Ende Juni oder Anfang Juli realistisch für den Launch des Updates beziehungsweise DLCs.

Late June or early July, more likely to be early July. — Tex2 (@TezFunz2) June 7, 2019

Keine offiziellen Infos: Auch hier gilt, dass noch nichts angekündigt wurde. Aber die meisten Fans und vermeintlichen Leaks gehen davon aus, dass wir im Casino zumindest diverse Kartenspiele spielen dürfen. Auch Slot-Machines und vielleicht Roulette oder ähnliches würden sich anbieten.

Heists, Immobilien & Fahrzeuge? Möglicherweise gibt es im Zusammenhang mit dem neuen Casino in GTA Online auch gleich noch einen neuen Heist. Immerhin eignet sich so ein Casino perfekt dazu, von einer Gruppe Gangstern ausgeraubt zu werden. Die passenden Fahrzeuge könnte das Update ebenfalls liefern. Und, ganz verrückt: Vielleicht können wir ja sogar unser eigenes Casino eröffnen?

Was denkt ihr, dass das Update bring? Freut ihr euch auf das Casino in GTA Online?

