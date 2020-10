Grand Theft Auto 5 war sowohl auf der PS3 als auch auf der PS4 sehr erfolgreich. Das hat natürlich viel mit dem Multiplayer GTA Online zu tun, aber da das Spiel nach wie vor auf allen Plattformen gut läuft, setzt Rockstar seinen Gangster-Hit auch auf der nächsten Konsolengeneration fort. Lange war es hier um die PS5-Version still, aber wie Playfront berichtete, verrät der neue Playstation Store jetzt neue Details zu den Verbesserungen.

GTA 5 auf der PS5 mit neuen Inhalte und Extras

Nach der Ankündigung der Enhanced-Edition von GTA 5 war klar, dass Rockstar das Spiel noch weiter ordentlich melken wird. Mit welchen Verbesserungen das aber auf der PS5 geschehen wird, nannte Rockstar damals nicht im Detail. Bisher war nur von "eine Reihe technischer Verbesserungen, ein optisches Upgrade und eine verbesserte Performance" die Rede.

Der neue PlayStation Store, den wir jetzt über den Browser aufrufen können, bringt nun etwas Lichts ins Dunkel. Die Seite zum fünften GTA-Spiel gibt mehr Aufschluss darüber, wie diese Verbesserungen für die PS5 aussehen werden:

"Dabei erwarten dich jede Menge technischer Upgrades und Verbesserungen. Zusätzlich zu einer verbesserten Render-Distanz und höherer Auflösung profitieren die Spieler von zahlreichen Extras und Erweiterungen:"

Neue Waffen, Fahrzeuge und Aktivitäten

Erweiterte Tierwelt

Dichterer Verkehr

Neues Vegetationssystem

Verbesserte Schadens- und Wettereffekte und vieles mehr

GTA 5 inklusive GTA Online profitieren also nicht nur auf technischer Seite von der PS5, sondern bekommt auch neue Inhalte spendiert. Diese sollen in der Enhanced-Edition dann irgendwann in der zweite Hälfte 2021 erscheinen. Ob die PS4-Version dann durch ein kostenloses PS5-Upgrade aktualisiert werden kann, ist aber noch unklar.

Exklusiver GTA Online-Deal: Dafür bestätigte die Store-Seite noch einmal, dass sich PS5-Spieler*innen die Standalone-Version von GTA Online in den ersten drei Monaten nach Release des Spiels herunterladen können - kostenlos und dauerhaft zum Behalten.

Bis es soweit ist, können sich GTA Online-Spieler*innen auf der PS4 noch ordentlich Ingame-Dollar einstecken. Rockstar verschenkt bis bis zum Release von GTA 5 auf der PS5 an die PS Plus-User monatlich 1 Million GTA-Dollar:

Wie sehr freut ihr euch darauf, dass GTA 5 mit den genannten Verbesserungen auf die PS5 kommt? Würdet ihr euch lieber ein GTA 6 wünschen?