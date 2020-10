Mit der Umstellung auf die PlayStation 5 nimmt Sony aktuell einige Veränderungen vor, die mal mehr, mal weniger gefallen. Zu den weniger gelungenen Anpassungen scheint auch der neue browserbasierende PlayStation Store zu gehören. Der wird nun nach und nach eingeführt und präsentierte sich in ersten Screenshots auf ResetEra in einem sehr hellen und aufgeräumten Design, das allerdings nicht bei jedem Fan gut ankommt (via Pushsquare).

Neuer Web Store setzt auf hellen Minimalismus

Sonys Trend zum Weiß hin hat bereits an der PS5-Konsole nicht gerade für Jubelgesänge gesorgt. Und auch im neuen PS Store auf der Website scheint die Community lieber auf ein dunkles Farbschema zu setzen. Wie die Screenshots von Toumari zeigen, hat Sony auch hier nicht an Weiß gespart, während die Anordnung ebenfalls minimalistisch wirkt:

Zu hell und zu sauber: Wie den Kommentaren auf ResetEra zu entnehmen ist, ist dieser Look vielen einfach "zu clean". Der Wunsch nach einem Dark-Mode ist daher groß und würde vielen nicht nur besser gefallen, sondern wohl auch den Augen gut tun, wie sie selbst argumentieren.

Das Design ist noch nicht final

Das Design ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Allerdings sollen laut Pushsquare wohl auch grundlegende Funktionen wie Screenshots im Store fehlen. Das wäre ein großes Ärgernis, wobei wir stark davon ausgehen dürfen, dass Sony noch am neuen Web Store arbeitet und daher noch nicht alle Funktionen vorhanden sind.

Am Ende sieht der PS Store dann vermutlich noch ein Stück funktionaler aus, auch wenn dieser keine älteren Inhalte wie PS3-Spiele mehr zum Kauf anbietet:

So bereitet sich Sony auf die PS5 vor

Wie bereits erwähnt hat Sony noch weitere Anpassungen vorgenommen, die auf die PS5 vorbereiten sollen. Alle Anpassungen haben wir euch in der oberen Link-Liste aufgeführt.

Was sagt ihr bisher zum neuen Design des PS Web Stores?