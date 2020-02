GTA- & Red Dead Redemption-Chef verlässt Rockstar Games

Dan Houser verlässt Rockstar Games. Der Mit-Gründer des Entwicklerstudios hatte sich zwar bereits eine längere Auszeit genommen, aber die Nachricht kommt dann doch überraschend: Ab März wird Dan Houser nicht mehr bei Rockstar und Take-Two sein. Er war zuletzt Vize-Präsident von Rockstar, aber auch leitender Autor sowie Produzent bei den Spielen der GTA- und Red Dead Redemption-Reihe.

Dan Houser geht: Laut Take-Two Interactive verlässt Dan Houser sowohl Rockstar Games als auch Take-Two am 11. März. Das schreibt der Publisher in einem Statement innerhalb des Finanzberichts zum dritten Quartal des Fiskaljahrs 2020.

Dan Houser gründete Rockstar Games zusammen mit seinem Bruder Sam Houser. Die beiden prägten das Entwicklerstudio entscheidend und haben in leitenden Rollen an wegweisenden sowie extrem erfolgreichen Spielen wie Bully, GTA 5 und Red Dead Redemption mitgewirkt.

Bei Bully, RDR 1 und 2 sowie Max Payne 3 war Dan Houser auch als leitender Autor mit an Bord.

War das abzusehen? Eigentlich nicht. Dan Houser hatte sich allerdings bereits nach dem Launch von Red Dead Redemption 2 im November 2018 eine längere Auszeit genommen, die Anfang 2019 losging.

Woran liegt's? Das bleibt vorerst ungewiss. Vielleicht geht Dan Houser einfach in den Ruhestand. Er dürfte dafür genug Geld verdient und auch genug Stress gehabt haben.

Möglicherweise könnte sein Ausscheiden aber auch mit den Gerüchten in Zusammenhang stehen, denen zufolge Take-Two Rockstar Games unter Druck gesetzt haben soll, schneller mehr Spiele zu veröffentlichen. Ein Blockbuster alle sieben bis acht Jahre sei zu wenig, wie der CEO des Publishers bereits erklärt hat.

