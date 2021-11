GTA Trilogy: Kurioser Zeitreise-Wein aus der Zukunft sorgt für Erheiterung

In der GTA Trilogy: Definitive Edition gibt es nicht nur höchst seltsam anmutenden Regen und einige wirklich wilde Körperproportionen, sondern auch einen kuriosen Wein. Der sorgt aktuell für besondere Belustigung, weil es sich bei der Weinflasche um einen 2010er-Jahrgang handelt. Er taucht aber im Remaster von GTA: San Andreas auf und das soll eigentlich 1992 spielen. Das wirkt dann doch einigermaßen merkwürdig und regt viele Fans zu illustren Theorien über Zeitreisen an.

GTA Trilogy: Wein aus dem Jahr 2010 taucht in San Andreas auf, das 1992 spielt

Darum geht's: GTA 3, Vice City und GTA San Andreas sind alle zusammen nochmal als Remaster-Trilogie in einer sogenannten Definitive Edition erschienen. Allerdings kommt die Neuauflage der Kult-Klassiker für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch und PC nicht besonders gut an. Auch in unseren Tests können wir leider nicht viel Positives über die GTA Trilogy berichten und müssen für die Switch sogar eine Kaufwarnung aussprechen:

Fans amüsieren sich über Wein: In der Remaster-Version von San Andreas wurde jetzt eine ganz besondere Weinflasche entdeckt. Auf der prangt gut sichtbar die Jahreszahl 2010. Eigentlich wäre das etwas Positives, wie wir dank Redditor Trading_Addict erfahren: Dank eines sehr warmen Sommers soll 2010 ein richtig guter Jahrgang sein. Aber darum geht es hier nicht. Denn San Andreas spielt eigentlich im Jahr 1992.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zeitreisende Weinflasche? Das bedeutet, dass wir es hier entweder mit einem elaborierten Easter-Egg zu tun haben, das sich um Zeitreisen, Wein und vielleicht auch um Aliens, GTA 6 oder Red Dead Redemption 3 dreht – oder den Entwickler*innen der GTA Trilogy Definitive Edition ist einfach ein kleiner Fauxpas unterlaufen.

Viele Fans auf Reddit amüsieren sich köstlich und stellen Fragen wie die danach, ob in der Nähe wohl ein DeLorean gesichtet wurde. Oder was passiert, wenn auf die Flasche geschossen wird: Vielleicht öffnet sich ein verstecktes Level, in dem wir uns in ein Hühnchen verwandeln und vor Big Smoke fliehen müssen.

Asset-Recycling aus GTA 5? Wahrscheinlicher als wilde Fantheorien zu Easter-Eggs klingt die Möglichkeit, dass die Jahreszahl einfach übersehen wurde. Womöglich hat das Entwicklerstudio Grove Street Games für die Remaster einzelne Elemente aus GTA 5 übernommen. Dabei könnte das passiert sein. Redditor Loudsucc berichtet, dass auch ein Süßigkeiten- und ein Exola-Automat aus GTA 5 in der Definitive Edition von GTA Vice City zu sehen seien.

Sind euch schon ähnliche Kleinigkeiten aufgefallen? Was vermutet ihr hinter dem Wein?