GTA: Nico, CJ, Franklin und Co. - Wer ist der beste Protagonist der Action-Reihe?

Ist Niko oder vielleicht Claude euer liebster GTA-Protagonist? Verratet es uns!

Ob CJ, Trevor, Claude oder Nico, alle bisherigen Protagonisten der dreidimensionalen GTA-Spiele sind auf ihre Art und Weise denkwürdig. Lucia und "Jason" (so zumindest der aktuell spekulierte Name) aus GTA 6 werden da sicherlich keine Ausnahme darstellen, zumal wir zum ersten Mal einen weiblichen, spielbaren Protagonisten für einen der 3D-Ableger bekommen.

Bevor wir zu den beiden im nächsten Serienteil aber eine nähere Bindung aufbauen dürfen, dauert es noch etwas. Daher wollen wir uns hier erst einmal mit den vorangegangenen Hauptfiguren beschäftigen und von euch wissen, wer bislang euer liebster Protagonist der Reihe ist.

Stimmt für eure drei liebsten GTA-Hauptfiguren ab

Für die Umfrage stehen euch insgesamt 3 Stimmen zur Verfügung, die ihr verteilen könnt

Wichtiger Hinweis: Wie ihr seht, haben wir nicht restlos alle Protagonisten in dieser Umfrage aufgeführt. Uns geht es hier in erster Linie um die Charaktere der 3D-Titel, mit denen wir unter anderem dank Zwischensequenzen einen viel stärkere Bindung aufbauen können/aufgebaut haben, als etwa mit denen der 2D-Teile. Unseren selbst erstellten Charaktere in GTA Online haben wir entsprechend auch ausgeklammert.

Falls euer Herz aber für Huang Lee (GTA Advance) oder Mick Casey (Grand Theft Auto) schlägt, könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren anmerken. Grundsätzlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns eure Wahl und Begründung in den Kommentarbereich schreibt.

Falls ihr noch einmal eine kleine Auffrischung wünscht, hat Tobi im folgenden Video die Historie der erfolgreiche Action-Serie von Rockstar zusammengefasst – allerdings damals noch ohne GTA 5, das noch nicht erschienen war. Aber Trevor, Michael und Franklin dürfte euch ja sowieso noch gut im Gedächtnis sein.

17:04 Grand Theft Auto - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5 - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5

Ihr könnt uns im Kommentarbereich natürlich auch gerne schon eure erste Meinung zu Lucia und Jason dalassen. In dem hier oben verlinken Artikel wollen wir zudem schon von euch wissen, wen von den beiden ihr am liebsten in GTA 6 spielen wollt.

Danke fürs Mitmachen!