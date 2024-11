"Es sieht fantastisch aus": GTA-Trilogie bekommt überraschend ein riesiges Grafik-Upgrade für Konsolen und PC

Rockstar hat einen großen Grafik-Patch für die GTA-Trilogie veröffentlicht.

Eigentlich sollte der Release der Definitive Editions von GTA 3, GTA: San Andreas und GTA: Vice City vor gut drei Jahren ein riesiges Nostalgie-Fest werden, bei dem wir die Rockstar-Klassiker noch einmal auf aktuellen Konsolen und PC im schicken Gewand zocken dürfen. Was am Ende dabei herauskam, war ein regelrechtes Desaster und resultierte darin, dass wir für die Umsetzung auf der Nintendo Switch sogar eine seltene Kaufwarnung aussprechen mussten.

Jetzt, ganze drei Jahre später, hat sich Rockstar der Trilogie erneut angenommen und zumindest für PlayStation- und Xbox-Konsolen ein riesiges Grafik-Update veröffentlicht, das sich nach ersten Bildern und den Verbesserungen nach zu urteilen durchaus sehen lassen kann.

GTA: The Trilogy bekommt neue Beleuchtung

Bereits im Vorjahr hatte die Mobile-Version der Remaster-Trilogie eine neue Beleuchtung spendiert bekommen, die es jetzt auf Konsolen geschafft hat.

Was beim ersten Hören lediglich ganz nett klingt, wertet das optische Gesamtbild der Spiele jedoch enorm auf, wie ihr im Post von Besk seht:

ALT NEU

Wichtig! Damit ihr das grafische Upgrade bekommt, müsst ihr übrigens nicht nur den aktuellen Patch herunterladen, sondern auch im Menü den "Classic Lighting-Modus" aktivieren.

Weitere Grafik-Verbesserungen für die GTA-Trilogie

Bei einer deutlich schickeren Beleuchtung hören die optischen Verbesserungen jedoch noch lange nicht auf. Wie die GTA-Community derweil herausgefunden hat, wurden auch folgenden Punkte angepasst (via VGC):

Feuereffekte

Regen und Nebel

verbessertes Zersplittern von Glas

neue und verbesserte Animationen

neue Bloom- und Lichteffekte

Zudem wurde auch das Gameplay an einigen Stellen angepasst. So könnt ihr nach dem Patch während des Rennens mit der Waffe zielen, Cutscenes pausieren, das genaue Datum an den Speicherständen ablesen und es wird zudem die korrekte Position des Charakters auf der Map angezeigt.

10:59 GTA Trilogy: Definitive Edition - Video-Analyse zu den neuen Grafik-Details - Video-Analyse zu den neuen Grafik-Details

Die Neuerungen wurden offensichtlich auch von Rockstar selbst implementiert und nicht von Entwickler Grove Street Games, die zuvor für die Definitive Editions verantwortlich waren. Laut Eurogamer wurde sogar das Logo des Studios aus dem Hauptmenü entfernt.

Wie gefallen euch die grafischen Verbesserungen und würdet ihr die GTA-Trilogie in einem jetzt scheinbar guten Zustand nochmal spielen?