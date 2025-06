PS Plus: Schnappt euch ab heute ein neues Gratis-Spiel - Wenn ihr PlayStation Extra/Plus Premium abonniert habt

GTA 3: The Definitive Edition ist jetzt Teil von PS Plus Premium.

Wer PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert hat, darf sich ab heute über einen Neuzugang aus dem Hause Rockstar freuen: GTA 3 The Definitive Edition stößt heute zu den Bibliotheken der beiden teureren Abostufen von Sonys kostenpflichtigem Abo-Service hinzu.

Neuzugang bei PlayStation Plus Extra/Premium (Juni 2025)

Ab wann verfügbar ? Ab 10. Juni 2025 (heute)

? Ab 10. Juni 2025 (heute) Uhrzeit: Freischaltung wahrscheinlich zwischen 11 und 12 Uhr mittags

GTA 3 - The Definitive Edition ist Teil der 2021 veröffentlichten Remaster-Sammlung GTA - The Trilogy, zu der auch die Neuauflagen von GTA Vice City und San Andreas zählen. Letztere kommen allerdings nicht in die PS Plus-Premium-Bibliothek, sondern lediglich der dritte Teil der Gangsterreihe, der euch als Claude in den Großstadtdschungel von Liberty City schickt.

10:59 GTA Trilogy: Definitive Edition - Video-Analyse zu den neuen Grafik-Details

GTA - The Trilogy kam zum Release jedoch alles andere als gut an und entpuppte sich als technischer Totalausfall, der sogar Bugs ins Spiel brachte, die in den Originalen gar nicht vorkamen.

Es folgten mehrere Patches und ein umfangreicheres Grafik-Update von Rockstar im November 2024, das die drei Neuauflagen spürbar besser aussehen lässt:

Die restlichen Spiele des Juni 2025-Lineups von PS Plus Extra/Premium werden in wenigen Tagen enthüllt. Mit FBC: Firebreak wurde ein weiterer Titel bestätigt, der ab 17. Juni zur Extra-/Premium-Bibliothek dazustößt:

