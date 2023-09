GTA+ wird zum 'Mini-Game Pass' für Rockstar-Klassiker und startet mit einer beliebten, aber kontroversen Trilogy

GTA+ lohnt sich jetzt endlich etwas mehr – zumindest für alle, die auch Rockstar-Klassiker mögen.

Bisher war der Premium-Service GTA+ eigentlich nur für GTA Online-Fans relevant: Ihr bekommt im Abo ausschließlich In-Game-Boni. Jetzt ändert sich das allerdings. Das Angebot wird vom Konzept her um eine Art Mini-Game Pass erweitert. Rockstar will im Rahmen von GTA+ nämlich auch andere Spiele ohne Zusatzkosten spielbar machen.

GTA+: Rockstars Premium-Service wird durch komplette Spiele-Klassiker erweitert

Was ist GTA+? Bei dem Abo-Angebot von Rockstar handelt es sich um ein Premium-Service für alle, die es mit GTA Online so richtig ernst meinen. Ihr bezahlt monatlich 5,90 Euro und erhaltet dafür Zugriff auf allerlei Boni im Spiel. Darunter fallen monatliche Gelder, kostenlose Fahrzeuge, besondere Klamotten und vieles mehr.

Jetzt auch mit Spielen: Wie Entwicklerstudio Rockstar jetzt angekündigt hat, kommen in Zukunft auch Spiele mit dazu, ohne das der Preis erhöht wird. Das heißt, dass ihr mit eurem Abo auch Rockstar-Klassiker spielen könnt, die rotieren. Das Angebot wechselt also und während ältere Titel den Service wieder verlassen, kommen andere hinzu.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition macht den Anfang. Ihr könnt also San Andres, Vice City und GTA 3 im Rahmen von GTA+ spielen. Wer die Remaster-Trilogie nicht gekauft hat, aber ein GTA Plus-Abo besitzt, kann sie so ohne Zusatzkosten zocken. Es gibt sogar Preis-Rabatte für Abonnent*innen, falls euch die Remaster so gut gefallen, dass ihr sie auf Dauer behalten wollt – also auch wenn sie den Service wieder verlassen.

Die Remaster-Trilogie ist umstritten: Eigentlich hatten sich die Fans der Originale sehr auf die Neuauflagen gefreut. Aber alle drei Teile blieben technisch weit hinter den Erwartungen zurück und hatten vielfältige Probleme, die sie oft sogar schlechter als das Original wirken ließen – besonders schlimm war es auf der Nintendo Switch. Nichtsdestotrotz waren die Remaster ein kommerzieller Erfolg.

Wie lange bleibt die Trilogy im Abo? Das steht noch nicht fest. Aber bisher scheint mehr oder weniger festzustehen, dass GTA: The Trilogy - The Definitive Edition nicht auf Dauer Teil von GTA+ bleiben wird. Zumindest heißt es seitens Rockstar, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Angelegenheit handelt.

Welche Spiele kommen noch zu GTA+? Das wissen wir auch noch nicht. Es gibt aber eine ganze Reihe an Kandidaten, die sich sehr gut dafür eignen würden. Fans hoffen mit Sicherheit auf Bully, ansonsten wären da natürlich auch noch Titel wie Red Dead Redemption, Max Payne 3 oder GTA 4. Auch L.A. Noire, Manhunt oder Midnight Club könnten früher oder später bei GTA+ landen.

Was haltet ihr davon, wird GTA+ dadurch für euch attraktiv? Welche Spiele wünscht ihr euch als Teil des Abos?