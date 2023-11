GTA könnt ihr bald auf Netflix zocken, aber freut euch nicht zu früh

GTA: The Trilogy könnt ihr schon bald über euren Netflix-Account zocken.

Seit November 2021 könnt ihr auf Netflix nicht nur Filme und Serien schauen, sondern mittlerweile auch ganze 80 Games zocken. Wie der Streaming-Anbieter jetzt bekanntgab, bekommt die hauseigene Videospiele-Bibliothek im kommenden Monat mit GTA: The Trilogy - The Definitive Edition namhaften Zuwachs.

Genauer gesagt, könnt ihr ab dem 14. Dezember über die Netlix-App, Google Play oder den App Store die neu aufgelegten Rockstar-Klassiker GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas spielen. Wollt ihr direkt zum Release loslegen, könnt ihr euch bereits ab heute auf der jeweiligen Mobile-Plattform vorabregistrieren.

Netflix bringt die 'Skandal-Editionen' von GTA

Wir erinnern uns: Als GTA: The Trilogy vor rund zwei Jahren erschien, waren die neu aufgelegten und optisch überarbeiteten Spiele in einem teils desolaten Zustand. Die Switch-Version war zum Release sogar so verbuggt, dass wir eine Kaufwarnung aussprechen mussten.

Für einen weiteren großen Aufreger innerhalb der GTA-Community sorgte der Punkt, dass Rockstar mit Veröffentlichung der Definitive Edition die Originale aus den Stores entfernte.

Mehr über den desaströsen Release, erfahrt ihr im Video:

8:26 GTA: Definitive Edition - Rockstars größte Blamage - Rockstars größte Blamage

Zwei Jahre nach Release hat Entwickler Grove Street Games mit Patches deutlich am technischen Zustand der drei Spiele gefeilt – für genaue Details können wir euch das YouTube-Video von Gameinvader empfehlen.

Die drei Spiele sind zwar Stand jetzt wahrlich nicht frei von Fehlern, jedoch gut spielbar und weit entfernt vom Release-Zustand. Wer die Klassiker also schon immer einmal nachholen wollte und ein Netflix-Abo hat, bekommt ab 14. Dezember die Gelegenheit dazu.

Unsere Netflix-Empfehlungen für euch

Welche Spiele sich aus der mittlerweile doch recht umfangreichen Bibliothek von Netflix noch lohnen, haben wir euch im oben verlinkten Artikel zusammengefasst.

Darunter die fantastische Mobile-Version des rundenbasierten Strategiehits Into the Breach und das empfehlenswerte Action-Adventure Moonlighter als Mix aus The Legend of Zelda und Stardew Valley.

Habt ihr schon Spiele über Netflix gezockt oder schaut ihr über den Dienst ausschließlich Filme und Serien?