GTA 6: 'Jason' oder Lucia – Wen von beiden wollt ihr spielen?

Das sind Lucia und Jason, das Gangster-Pärchen aus dem neuen GTA.

Der erste Trailer zu GTA 6 hat uns schon perfekt in Stimmung gebracht und dabei einige grundlegende Fakten zur Story und ihrem Protagonisten-Pärchen angedeutet. Im neuen Grand Theft Auto bekommen wir es zur Abwechsung mal Mal mit einem Bonny und Clyde-mäßigen Duo zu tun. Wir wollen von euch nun wissen, welchen der beiden Charaktere ihr nach diesem ersten Einblick spielen wollt.

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

'Jason' oder Lucia? Auf wen fällt eure Wahl?

Rockstar hat den Namen der männlichen Hauptfigur noch nicht verraten, im großen Leak wurden er Jason gennant. Wir halten uns zunächst mal an diesen inoffiziellen Namen. Obwohl Lucia im Trailer im Vordergrund steht, ist es gut möglich, dass wir ähnlich wie in GTA 6 beide Charaktere spielen und zwischen ihnen hin- und herwechseln können.

Es wäre aber natürlich auch möglich, dass Rockstar hier neue Wege geht und uns am Anfang wählen lässt, also ähnlich wie in Assassin's Creed: Odyssey, das wir als Kassandra oder Alexios erleben können.

Bisher hat der Entwickler noch gar nichts darüber verraten, weshalb es auch nicht ausgeschlossen ist, dass wir nur eine der beiden Personen spielen. Diese Variante halten wir zwar für unwahrscheinlicher, verratet uns aber gerne, wer euch am liebsten wäre.

Wir wollen mehr von euch wissen! Verratet uns in den Kommentaren gerne, warum euch der eine oder andere Charakter mehr anspricht, aber auch, welche Storytelling-Variante euch am besten gefallen würde: wechselnde Perspektiven, wahlweise eine Perspektive oder vielleicht doch einfach eine festgelegte Hauptperson ohne Wechsel und Wahlmöglichkeit?

Wir können nur hoffen, dass Rockstar möglichst bald mit neuen Infos dazu rausrückt. Bis wir dann selbst in die Schuhe von Lucia und/oder Jason schlüpfen können, dauert es nämlich noch. Erst 2025 soll der nächste Grand Theft Auto-Ableger erscheinen und traditionell fallen Rockstar-Releases eher auf den Herbst, obwohl es dazu bezüglich GTA 6 bisher noch keine Aussage gibt.