GTA 5 mit echtem Motor: Mit dieser Schreibtisch-Modifikation fliegt fast der Monitor weg

Stellt euch vor, ihr sitzt ganz gemütlich vor eurem Bildschirm und fetzt mit eurem Motorrad in GTA 5 durch die Straßen von Los Santos. Eigentlich doch eine ganz schöne Vorstellung, aber fühlt sich das auch wirklich so an, als würde man Motorrad fahren? Wahrscheinlich eher nicht. Ein YouTube-Kanal hat sich dem jetzt aber angenommen und damit ein, sagen wir mal, "immersiveres" Erlebnis beim Rasen im Spiel geschaffen.

Der Schreibtisch mit haptischem Feedback

Der Channel von Teenenggr hat festgestellt, wie unrealistisch und langweilig es doch ist, beim Zocken einfach nur ein paar Knöpfchen zu drücken, wenn man durch die Straßen prescht. Um das Ganze ein bisschen realistischer zu gestalten, haben die Tüftler ihren Schreibtisch ganz einfach ein Upgrade mit einem echten Motor verpasst, aber seht selbst:

Definitiv kann man jetzt nicht mehr behaupten, man würde das Schnurren des Motors nicht hören und fühlen. Auch Monitor und Tastatur vibrieren fröhlich mit. Selbst die Nachbarn haben bestimmt etwas davon, wahrscheinlich sogar das ganze Haus. Aber für so ein Erlebnis müssen eben Opfer gebracht werden.

Noch weitere wilde Projekte

Um ihre Projekte umzusetzen, benutzen Teeneneggr übrigens u.a. Arduino. Das ist eine elektronische Open Source Plattform für sowohl Hard- als auch Software, die einen besonders einfachen Einstieg bieten soll. Arduino stellt dabei also u.a. Boards bereit, an die die Nutzer*innen dann beispielsweise Hydraulikzylinder o.ä. anschließen und auch selbst programmieren können. So reagiert der Motor entsprechend auf die Aktionen im Spiel.

Das ist übrigens nicht das einzige absurde Projekt des Kanals. So haben die Tüflter hinter dem Channel auch bereits einen Schreibtisch gebaut, der sich in Red Dead Redemption wie ein wildes Pferd verhält:

Das neueste Projekt des YouTube-Kanals dreht sich wiederrum um Minecraft. Wolltet ihr immer mal wissen, wie sich das Spiel mit einer echten Axt spielen würde? Teenenggr hat die Antwort auf diese brennende Frage.

Also wie sieht es da bei euch aus? Reicht euch die Immersion in GTA schon, ohne das ein Motor daneben liegt? Haut es uns gerne in die Kommentare.