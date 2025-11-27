Günstiger gab es dieses Meisterwerk für PS5 noch nie: Wunderschönes Open-World-Spiel für nur 17,99€ im Black-Friday-Angebot sichern!

Wenn ihr diesen First-Party-Hit bislang wirklich verpasst habt, solltet ihr euch das PS5-Spiel spätestens jetzt sichern.

Jetzt könnt ihr euch eines von Sonys besten First-Party-Spielen der letzten zehn Jahre zum absoluten Schnäppchenpreis im Black-Friday-Angebot sichern. Den traumhaft schönen Open-World-Hit könnt ihr aktuell hier bei MediaMarkt für nur 17,99€ abstauben, günstiger gab es ihn laut Vergleichsplattformen bisher noch nie:

Alternativ findet ihr den Deal auch bei Amazon , dort ist er allerdings schon jetzt fast ausverkauft. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, gibt es dort dafür auch noch weitere Open-World-Hits für PS5 im Black-Friday-Angebot:

Die Black-Friday-Angebote laufen prinzipiell noch bis zum 1. Dezember, einzelne Deals können aber natürlich früher vergriffen sein. Weitere PS5-Deals findet ihr hier:

Eines der schönsten Open-World-Spiele wird noch schöner: Das bietet der PS5-Hit

Im PS5-Remaster sieht Horizon Zero Dawn nochmal ein gutes Stück hübscher aus.

Es geht hier um Horizon Zero Dawn Remastered, durch das ihr einen der größten Hits der PS4-Generation in einer noch deutlich hübscheren Version mit 4K-Auflösung, verbesserten Texturen und neuen Licht- und Schatteneffekten bekommt. Dadurch kommen die ohnehin schon wunderschönen Landschaften des Originals noch besser zur Geltung. Horizon Zero Dawn schließt damit optisch zum Nachfolger Horizon Forbidden West (den es ebenfalls günstiger gibt) auf.

Das umfangreiche Add-on The Frozen Wilds, das euch mit einer neuen Geschichte in neue, eiskalte Landschaften schickt, bekommt ihr dabei gleich mitgeliefert. Obendrauf gibt es noch diverse Pakete mit zusätzlichen In-Game-Gegenständen und ein neues New Game+, in das ihr auch direkt mit eurem alten Spielstand von der PS4 einsteigen könnt, falls ihr Horizon Zero Dawn dort bereits durchgespielt habt.

2:18 Horizon Zero Dawn bekommt ein eigenes PS5-Remaster spendiert und so gut sieht es aus

Autoplay

Ansonsten ist die Neuauflage weitgehend originalgetreu und bietet damit natürlich wieder all jene Qualitäten, die schon die Vorlage zu einem der besten Open-World-Spiele ihrer Konsolengeneration gemacht haben. Dazu gehört vor allem das kreative Szenario: In einer scheinbar primitiven Welt, in der ihr jedoch ständig auf die Spuren einer hochentwickelten Zivilisation stoßt, kämpft ihr gegen riesige Roboter in der Gestalt von Dinosauriern.

Auch die geheimnisvolle Story gehört zu den Highlights des Spiels, deshalb wollen wir hier nicht zu viel verraten für all jene, die tatsächlich noch nicht Bescheid wissen. Das Gameplay kann ebenfalls mithalten: Die Robo-Dinos verhalten sich sehr unterschiedlich und erfordern daher verschiedene Taktiken, um sie mit Pfeil und Bogen sowie mit simplen Nahkampfwaffen besiegen zu können. Manche der Roboter könnt ihr jedoch auch eurem Willen unterwerfen und auf ihnen reiten.