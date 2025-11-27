  • Anzeige

Günstiger gab es dieses Meisterwerk für PS5 noch nie: Wunderschönes Open-World-Spiel für nur 17,99€ im Black-Friday-Angebot sichern!

Jetzt könnt ihr euch eines der schönsten, besten und kreativsten Open-World-Spiele für PS5 zum Schnäppchenpreis im Black-Friday-Angebot sichern. Sonys First-Party-Hit kostet nur noch 17,99€!

27.11.2025 | 10:51 Uhr


Wenn ihr diesen First-Party-Hit bislang wirklich verpasst habt, solltet ihr euch das PS5-Spiel spätestens jetzt sichern. Wenn ihr diesen First-Party-Hit bislang wirklich verpasst habt, solltet ihr euch das PS5-Spiel spätestens jetzt sichern.

Jetzt könnt ihr euch eines von Sonys besten First-Party-Spielen der letzten zehn Jahre zum absoluten Schnäppchenpreis im Black-Friday-Angebot sichern.

Eines der schönsten Open-World-Spiele wird noch schöner: Das bietet der PS5-Hit

Im PS5-Remaster sieht Horizon Zero Dawn nochmal ein gutes Stück hübscher aus. Im PS5-Remaster sieht Horizon Zero Dawn nochmal ein gutes Stück hübscher aus.

Es geht hier um Horizon Zero Dawn Remastered, durch das ihr einen der größten Hits der PS4-Generation in einer noch deutlich hübscheren Version mit 4K-Auflösung, verbesserten Texturen und neuen Licht- und Schatteneffekten bekommt. Dadurch kommen die ohnehin schon wunderschönen Landschaften des Originals noch besser zur Geltung. Horizon Zero Dawn schließt damit optisch zum Nachfolger Horizon Forbidden West (den es ebenfalls günstiger gibt) auf.

Das umfangreiche Add-on The Frozen Wilds, das euch mit einer neuen Geschichte in neue, eiskalte Landschaften schickt, bekommt ihr dabei gleich mitgeliefert. Obendrauf gibt es noch diverse Pakete mit zusätzlichen In-Game-Gegenständen und ein neues New Game+, in das ihr auch direkt mit eurem alten Spielstand von der PS4 einsteigen könnt, falls ihr Horizon Zero Dawn dort bereits durchgespielt habt.

Video starten 2:18 Horizon Zero Dawn bekommt ein eigenes PS5-Remaster spendiert und so gut sieht es aus

Ansonsten ist die Neuauflage weitgehend originalgetreu und bietet damit natürlich wieder all jene Qualitäten, die schon die Vorlage zu einem der besten Open-World-Spiele ihrer Konsolengeneration gemacht haben. Dazu gehört vor allem das kreative Szenario: In einer scheinbar primitiven Welt, in der ihr jedoch ständig auf die Spuren einer hochentwickelten Zivilisation stoßt, kämpft ihr gegen riesige Roboter in der Gestalt von Dinosauriern.

Auch die geheimnisvolle Story gehört zu den Highlights des Spiels, deshalb wollen wir hier nicht zu viel verraten für all jene, die tatsächlich noch nicht Bescheid wissen. Das Gameplay kann ebenfalls mithalten: Die Robo-Dinos verhalten sich sehr unterschiedlich und erfordern daher verschiedene Taktiken, um sie mit Pfeil und Bogen sowie mit simplen Nahkampfwaffen besiegen zu können. Manche der Roboter könnt ihr jedoch auch eurem Willen unterwerfen und auf ihnen reiten.

