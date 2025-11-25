Erst letzten Monat haben wir dieses Spiel mit 80 Punkten bewertet – Jetzt gibt’s das Spiel im Black-Friday-Angebot!

In diesem Spiel werdet ihr den tiefsten und gruseligsten Alpträumen eurer Spielfigur begegnen.

Erst vor knapp einem Monat ist diese Grusel-Plattformer für sämtliche Konsolen und den PC erschienen und fährt seitdem großartige Bewertungen ein. Der Tenor: Dieser Teil der Reihe, ist der Beste bis jetzt, und das nicht nur wegen des neuen Koop-Features. Schon jetzt ist das Horror-Abenteuer dank Black-Friday-Angebot, mit über 30% Rabatt zu haben.

Ein brillantes Koop-Abenteuer mit Horror-Setting

Die Rede ist natürlich von Little Nightmares 3. Schon die ersten beiden Teile der Serie konnten mit einer stimmen Gänsehaut-Atmosphäre und clever designten Rätseln überzeugen. Im dritten Teil gibt es aber nun einen entscheidenden Unterschied: Jetzt könnt ihr die Alptraum-Szenarien nicht nur alleine, sondern auch zu zweit im Koop-Modus erleben. Eine Neuerung, die sich viele bereits von Little Nightmares 2 gewünscht hatten.

9:03 Little Nightmares 3 - Unser Test zum schaurigen Koop-Abenteuer

Ihr schlüpft in die Rollen von Low & Alone, einem Geschwisterpaar, dass sich durch die eigenen Alpträume schlagen muss. Dabei erkundet ihr unter anderem einen verwunschenen Jahrmarkt oder eine Süßigkeitenfabrik und begegnet allerlei Monstern, die euch an den Kragen wollen. Aber vor allem gilt es, knifflige Rätsel zu lösen, die durch die Lösung im Koop-Modus auch eine ganze Ecke anspruchsvoller werden.

Aber keine Sorge: Der Schwierigkeitsgrad ist nicht wirklich hoch und kann auch nicht angepasst werden. Und wenn ihr Little Nightmares 3 lieber alleine durchspielen wollt, ist auch das möglich, dann übernimmt eine KI die Steuerung der nicht von euch gesteuerten Figur.

Schon kurz nach Release um mehr als 33% reduziert

Normalerweise kostet die Standard-Version des Spiels 40 €, doch dank des aktuellen Rabatts bekommt ihr es sogar für weit unter 30 €. Wenn ihr die Kosten durch zwei teilt, dank Friends Pass muss nämlich nur eine Person das Spiel besitzen, landet ihr bei etwa 13 Euro pro Person. Für ca. sieben Stunden Spieldauer ist das ein sagenhaft guter Preis und wesentlich günstiger als zum Beispiel ein Kinobesuch.

Auch die Deluxe-Version von Little Nightmares 3 ist am Black Friday reduziert.

Aber nicht nur die Standard-Version für die verschiedenen Konsolen ist gerade auf Amazon günstig zu haben: Auch die Mirror Edition bekommt ihr mit fast 40 % Rabatt. In der Deluxe-Variante steckt nicht nur die Erweiterung Secrets of the Spiral , sondern auch folgende Extras:

Ein Metal-Case

Ein physisches Artbook

Physischer und digitaler Soundtrack

Sticker-Bögen

Eine Deko-Box

Eine 12 cm hohe Figur der beiden Hauptfiguren