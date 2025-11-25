Die beste Rennsimulation für PS5 im Top-Angebot: Mit dem Fahrgefühl dieses Spiels kann selbst Forza Horizon 5 nicht mithalten!

Wenn für euch bei einem Rennspiel das Fahrgefühl am wichtigsten ist, führt an diesem PS5-Spiel kein Weg vorbei.

Ein Top-Deal für alle, die realistischen Rennsport auf ihrer PS5 erleben wollen: Den jüngsten Teil einer seit 1997 laufenden Reihe, die inzwischen über 100 Millionen Spiele verkauft hat, könnt ihr euch jetzt günstig im Black-Friday-Angebot schnappen. Unter anderem hier bei Amazon bekommt ihr aktuell rund 69 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP, einen besseren Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Bedenkt dabei bitte, dass so günstige und beliebte PS5-Spiele bei Amazon gerne mal sehr schnell ausverkauft sein können. Falls ihr dort zu spät kommen solltet, könnt ihr euch den Deal allerdings noch immer bei MediaMarkt sichern. Bei beiden Händlern findet ihr zudem noch eine ganze Reihe weiterer günstiger PS5-Hits. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht der Amazon-Deals:

Tolles Fahrgefühl & viel Umfang: Das bietet Gran Turismo 7

Die Anzahl der lizenzierten Wagen in Gran Turismo 7 ist inzwischen auf rund 500 gestiegen.

Es geht hier um Gran Turismo 7, das nicht nur in unserem GamePro Test, sondern auch in den internationalen Reviews hervorragend abgeschnitten hat: Der Schnitt liegt laut Metacritic bei 87 Punkten. Diese Bewertungen hat es nicht zuletzt seiner exzellenten Fahrphysik zu verdanken: Gran Turismo 7 ist nämlich genau das Richtige für alle, die mit einem Arcade Racer wie Forza Horizon 5 (der dafür mit seiner Open World punktet) nicht zufrieden sind und eine richtige Rennsportsimulation wollen.

In dem PS5-Rennspielhit werden von den Fliehkräften in den Kurven über die Wetterverhältnisse bis hin zu den Bodenbelägen die Auswirkungen jedes Details auf das Fahrverhalten authentisch simuliert. Das gilt ebenso für jedes der über 500 lizenzierten Fahrzeuge, die sich allesamt spürbar unterschiedlich steuern. Noch dazu stehen euch umfangreiche Tuning-Möglichkeiten zur Verfügung, um eure Lieblingswagen genau an eure Vorlieben anzupassen.

12:44 Gran Turismo 7 - Test-Video: Ein Rennspiel-Hit mit ganz viel Herzblut

Im Gegensatz zu Gran Turismo Sport wird euch diesmal auch wieder ein umfangreicher Singleplayer-Modus inklusive Kampagne geboten, der allein euch schon Dutzende Stunden fesseln dürfte. Für die ganz große Langzeitmotivation sorgt aber natürlich der Multiplayer, in dem ihr über 39 Strecken mit 118 verschiedenen Varianten (die Zahl ist seit Release durch kostenlose Updates noch mal ein gutes Stück gestiegen) rasen könnt.

Obwohl es so viel Wert auf Realismus legt, ist Gran Turismo 7 durch seine zahlreichen Hilfsfunktionen übrigens durchaus einsteigerfreundlich. Falls ihr noch Simulationsneulinge seid, solltet ihr euch also nicht abschrecken lassen. Etwas ganz Besonderes ist Gran Turismo 7 zudem für alle, die ein PSVR2-Headset besitzen, dann dank des VR-Modus mit authentischer Cockpitansicht kann man sich wirklich wie mitten im Rennen fühlen.