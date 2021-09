Endlich wieder ein guter PS Plus-Monat: Viele Fans freuen sich über das September-Lineup

Das PS Plus-Lineup für den September 2021 steht fest: Hitman 2, Predator Hunting Grounds und Overcooked: All You Can Eat (nur für PS5) sind für Abonnent*innen ohne Extra-Kosten zu haben. Diese Auswahl kommt bei den meisten Menschen mit PS Plus-Abo ziemlich gut an. Im Gegensatz zu den Spielen der letzten Monate freuen sich ziemlich viele Fans über die drei Titel.

PS Plus: September-Lineup mit Hitman 2 kommt bei vielen richtig gut an

PS Plus im September 2021: Nachdem das Lineup im Vorfeld bereits geleakt wurde, steht es jetzt auch offiziell fest. Das sind die Titel, die ihr mit einem Abo ohne weitere Kosten bekommt:

Fan-Reaktionen sind positiv: Das PS Plus-Lineup sorgt eigentlich immer für Diskussionen. Die Geschmäcker sind nun mal verschieden und die Sony-Auswahl kann es eigentlich nie allen recht machen. Manchmal stößt das Lineup aber auf ganz besonders wenig oder viel Gegenliebe. Dieses Mal kommt es gut an, falls ihr aber wissen wollt, welcher der möglicherweise schlechteste PS Plus-Monat war, werdet ihr hier fündig:

Auch die Spiele aus dem PS Plus-Monat August kamen nicht besonders gut an, zumindest bei einer ganzen Reihe an Spieler*innen. Da war sogar vom "enttäuschendsten Lieup seit Jahren" die Rede.

Umso besser, dass es jetzt ganz anders aussieht. Selbst einige, die die Spiele schon besitzen, können nicht anders, als sie zu loben. Unter unserem GamePro-Artikel schreibt M1ndsetter zum Beispiel:

"Schade, nix für mich dabei. Aber Hitman 2 ist und bleibt ein großartiges Spiel."

DarthMario und TheAnn freuen sich über Overcooked:

"Overcooked ist eines der besten Spiele, die in den letzten Jahren rausgekommen sind."

Carneol pflichtet dem bei, kann aber mit Predator nichts anfangen:

"Für mich eine klasse Auswahl. Overcooked sieht nach viel Familienspaß aus und Hitman wollte ich schon immer Mal ausprobieren. Predator können sie allerdings behalten. :D"

Es gibt aber wie immer natürlich auch einige Stimmen, die dem Ganzen nichts abgewinnen können. Vor allem Predator Hunting Grounds wird von manchen Fans verschmäht.

Auf Reddit sieht das Bild nochmal eine ganze Nummer freudiger aus. Hier wird Predator Hunting Grounds als "nette Überraschung" bezeichnet und ein Franchise-Fan lobt es sogar in den höchsten Tönen.

Vor allem kommt aber Hitman 2 wirklich gut an, insbesondere bei denen, die es noch nicht haben. Wer es schon kennt, kommt meist nicht umhin, es zu loben (dem kann ich mich nur anschließen).

Bei Overcooked hat die Sache nur den Haken, dass es allein für die PS5 erscheint. Die meisten PS5-Besitzer*innen im Netz beklagen, dass sie keine 4 Controller haben oder kaufen wollen. Es gebe auch noch zu wenig Freund*innen mit entsprechenden Controllern, um es zu viert zu spielen.

Wie gefällt euch der PS Plus-Monat? Welches der Spiele probiert ihr zuerst aus?