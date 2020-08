Hades: Geniales Roguelike der Bastion-Macher kommt auf die Switch

Mit Hades ist Ende 2018 ein überaus vielversprechendes Roguelike in die Early Access-Phase im Epic Game Store gestartet, das sich schon schnell als absoluter Genre-Hit herausstellte. Auf Nintendos Indie World wurde das Spiel jetzt für die Nintendo Switch angekündigt und lange auf den Release warten müssen wir auch nicht mehr.

Wann erscheint Hades? Das Spiel kommt im Herbst 2020 auf die Hybridkonsole. Ein genaues Datum ist derweil noch nicht bekannt.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen.

Habt ihr das Spiel bereits auf dem PC gespielt, ist das übrigens überhaupt kein Problem. Laut Entwickler Supergiant Games – den Machern von Bastion und Transistor – kommt Hades mit einer Crosssave-Funktion. Hier könnt ihr ganz einfach euren Speicherstand auf die Switch transferieren und müsst nicht wieder von vorne starten.

Das erwartet euch mit Hades

Hades ist ein Roguelike Dungeon-Crawler, in dem wir uns durch die Unterwelt der griechischen Mythologie kämpfen um am Ende den Gott des Todes zu besiegen. Wie man es aus Roguelikes kennt, fangen wir nach jedem Bildschirmtod dank Permadeath von Neuem an, werden aber immer stärker und entdecken mehr von der Story.

Die PC-Version von Hades ist bereits Ende 2018 im Epic Store in eine Early Access-Phase gestartet und hat seitdem überaus positives Feedback seitens der Spieler*Innen erfahren.

Freut ihr euch auf Hades auf der Switch und habt ihr bereits zuvor von dem Roguelike gehört?