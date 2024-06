'Es ist hässlich, aber funktioniert': PlayStation-Spieler zeigt sein Konsolen-Setup und erntet fassungslose Reaktionen

Um dieses geradezu irrwitzige PlayStation-Setup geht es (Bild: reddit.com/user/Supah1gh).

Manche Menschen fürchten weder Tod noch Teufel und so oder so ähnlich muss es auch bei diesem Gamer hier sein. Der hat seine drei Konsolen nämlich nicht fein säuberlich in einem Medien-Board oder TV-Schrank untergebracht, sondern ihnen gleich drei kleine Podeste oberhalb des Fernsehers gebastelt.

Sein Setup zeigt er mehr oder weniger stolz im Internet mit den Worten "es ist hässlich, aber funktioniert" und die Kommentare sind das Lustigste, was wir in dieser Woche gelesen haben.

'Schlimmstes Setup, das ich je gesehen habe': Dieser Spieler packt seine Konsolen über den TV und das Internet hasst es

Darum geht's: Hier stimmt einfach gar nichts. Der TV an sich scheint schon verdächtig hoch zu hängen. So hoch, dass er ein Fall für den Subreddit r/TVtooHigh sein könnte. Aber da geht das Desaster gerade erst los. Direkt über dem TV wurden zwei Regalbretter angebracht und mittig darüber noch eins. Auf denen stehen eine PS4, eine PS5 und eine PS3.

Die Regalbretter scheinen sogar auf dem Fernseher aufzuliegen.

Dazu kommt noch die höchst kuriose Lampe direkt vor der Ansammlung an technischen Geräten und der Fakt, dass hier auch das PSVR-Headset und die beiden zugehörigen Move-Controller mit auf die Regale gepackt wurden. Ein idealer Staubfänger.

Und vom nicht existenten Kabelmanagement haben wir noch gar nicht gesprochen ... Wie kurios das ist, fasst dieser Kommentar ziemlich gut zusammen:

"Sogar die Lampe ist verflucht. Je länger ich mir dieses Bild anschaue, desto mehr ist daran falsch."

Hier könnt ihr euch das Setup in seiner ganzen Pracht ansehen:

Das wirft natürlich Fragen auf. Eine ganze Menge Fragen. Eine der häufigsten ist die nach dem Warum. Die allermeisten Menschen in den Kommentaren können schlicht nicht fassen, wie und wieso irgendjemand auf die Idee kommen sollte, so seine Konsolen unterzubringen:

"Also, hör mich an. Das Regal UNTER den TV. Weniger Unordnung und leichterer Zugang für die Disks."

Viele sind regelrecht entsetzt. Manche schreiben, sie wollen sich ihre Augen auskratzen, nachdem sie das gesehen haben oder müssten wahlweise in Therapie gehen oder ihre Medikamentendosis steigern. Ein gewisses Unwohlsein scheint das Ganze aber in fast allen auszulösen, die sich dieses Bild ansehen müssen:

"Ich hasse alles daran, bravo."

Ist das nicht auch gefährlich? Von potentiellen Katzen abgesehen, die mit Sicherheit ihre große Freude an diesem Setup hätten, ist natürlich auch die Wärmeentwicklung ein wichtiges Thema. Warme Luft steigt nach oben und hier kann sie vom TV nicht gut entweichen.

"Ich habe Katzen und ein Kind, aber ich würde trotzdem nie so hoch gehen. Du forderst die Katze nur heraus."

Außerdem stehen die PS3-, PS4- und PS5-Konsolen erstens direkt über dem warmen TV und zweitens auch noch verdächtig nahe an der Wand sowie an der Decke. Optimal ist das nicht.

Dann besteht natürlich auch immer noch die Gefahr, dass zum Beispiel ein Erdbeben Erschütterungen auslösen könnte oder irgendwer gegen die Wand hämmert. Wenn die Konsolen so hoch oben stehen, steigt natürlich auch das Risiko, dass sie bei einem Sturz zu Bruch gehen.

Es gibt durchaus einen Grund: Wie der Urheber des Posts und des Setups in den Kommentaren selbst schreibt, wollte er die Konsolen aus dem Weg räumen. Mit Frau und Kind gebe es keine andere, bessere Möglichkeit.

Das Projekt sei außerdem an einem freien Tag unter Cannabiseinfluss entstanden und diene in erster Linie dazu, seine Frau glücklich zu machen. Sein vorheriges Setup sei sogar noch schlimmer gewesen, aber das ist wirklich schwer zu glauben.

Was sagt ihr zu dem TV- und Konsolen-Setup? Habt ihr eure Konsolen womöglich ebenfalls über statt unter dem PC aufgestellt?