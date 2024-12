Half-Life 3 angeblich spielbar: Leaker enthüllt neue Phase der Entwicklung

Half-Life 3 hat laut Leak eine neue Phase der Entwicklung erreicht.

Galt Half-Life 3 knapp zwei Jahrzehnte mehr als Wunschtraum der treuen Fangemeinde, wurde aus einem Meme in den vergangenen Monaten so etwas wie berechtigte Hoffnung. Der Shooter soll sich laut glaubhafter Gerüchte bereits seit mehreren Jahren unter dem internen Codenamen "Project White Sands" bei Valve in Entwicklung befinden.

Und gehen wir nach neuesten Informationen, hat die Entwicklung von Half-Life 3 eine neue Phase erreicht. (via Insider-Gaming)

Interne Playtests von Half-Life 3 wohl gestartet

Woher stammen die Informationen? Von wahrlich keinem Unbekannten. Der Leak stammt vom YouTube-Kanal Gabe Follower, der im Valve-Kosmos bestens bekannt ist. Bereits Mitte 2024 wurde durch den Leaker Deadlock enthüllt, Valves Multiplayer-Shooter, der im kommenden Jahr erscheinen soll.

Laut seiner Quellen soll sich Half-Life 3 seit mehreren Monaten bereits in der Playtest-Phase befinden, und zwar bei Freunden und Familienmitgliedern von Mitarbeiter*innen des Entwicklers.

18:22 Das sind die Shooter-Hoffnungen 2025

Autoplay

Anhand erster Playtests lässt sich allerdings kaum einschätzen, wann wir mit einem möglichen Release des Story-Shooters rechnen können. In der Historie von Valve kam es immer wieder zu großen Verzögerungen während der Entwicklung.

So wurde unter anderem der Release von Half-Life: Alyx für mehr als ein Jahr verschoben, um Teile der Geschichte umzuschreiben. Auch Deadlock soll nach ersten Playtests und eingehendem Feedback mehrere Male verschoben worden sein.

Mehr zum Thema Half-Life 3 befindet sich Gerüchten zufolge in Entwicklung und wird wohl kein VR-Spiel von Cassie Mammone

Zwar ist ein Half-Life 3 auch durch Dataminer-Leaks und zuletzt durch die Informationen von Gabe Follower deutlich wahrscheinlicher geworden, eine offizielle Ankündigung steht jedoch weiter aus, weswegen die Neuigkeiten nach wie vor mit Vorsicht betrachtet werden sollten.

Eines ist derweil sicher, zum 20. Jubiläum von Half-Life 2 hat sich Valve leider weiter in Schweigen gehüllt und die Hoffnungen ruhen nun auf 2025.

Wie sieht ein Half-Life 3 in eurer Vorstellung aus und wann meint ihr, wird Valve den Shooter ankündigen?