Last of Us 2-Director würde Half-Life 3 machen, wenn er einen Wunsch frei hätte

Half-Life 3 von Naughty Dog? Das wäre eine Sensation. Auch ein neues Spiel zur Marvel-Comic-Reihe und -Serie The Punisher wäre richtig cool. Und welches Studio würde sich für eine Punisher-Umsetzung besser eigenen als Naughty Dog? Die Entwickler haben mit The Last of Us und Thr Last of Us Part 2 schon bewiesen, dass sie spannende Storys erzählen können, in denen Action und Brutalität nicht zu kurz kommen - was genau zu Punisher passen würde.

Bekannte Marken von The Last of Us: Solche Spiele könnte sich Naughty Dogs Neil Druckmann durchaus als neues Projekt vorstellen. Zumindest nannte er Half-Life 3 und The Punisher als zwei der Marken, für die er sich eine Umsetzung aus seiner Feder vorstellen könne. Kinda Funnys Greg Miller fragte Druckmann über Twitter:

"Hypothetische Frage: Für welche etablierte IP würdest du ein Spiel entwickeln wollen?"

Daraufhin antwortete Druckmann:

"1) Punisher

2) Half-Life

3) Ghost Rider

4) Hotline Miami

5) Cowboy Bebop



Die kommen mir in den Sinn…"

Nichts ist in Stein gemeißelt

Es handelt sich nicht um eine Ankündigung: Druckmann antwortete nur auf eine hypothetische Frage, er kündigt damit kein Spiel zu den genannten Marken an. Interessant sind auch die anderen Antworten, die er gegeben hat. Spiele zu Ghost Rider oder Cowboy Bebop von Naughty Dog könnten sehr interessant sein. Ein neues Spiel zu Hotline Miami wäre auch gut. Dass solche Umsetzungen kommen, ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Naughty Dog arbeitet derzeit an einem neuen Projekt, über das wir aber noch nichts wissen. Wir haben mal spekuliert, worum es sich handeln könnte:

Was meint ihr? Könntet ihr euch ein Punisher-Spiel oder Half-Life 3 von Naughty Dog vorstellen?