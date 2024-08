Half Life 3 befindet sich Gerüchten zufolge in Entwicklung und wird wohl kein VR-Spiel

Könnte Half-Life 3 nun doch Realität werden? Dadurch, dass die Fangemeinde das Spiel seit bald 20 Jahren erwartet, hat das Spiel Meme- und Kultstatus erreicht.

Na, ist den Ostern und Weihnachten zugleich? Noch nicht, doch neue Gerüchte aus Datamining-Leaks machen Hoffnung auf ein Spiel, auf das die Fangemeinde seit knapp 20 Jahren wartet: Half-Life 3.

Könnte Half-Life 3 womöglich doch noch erscheinen? Das steckt hinter den Gerüchten

Eins vorweg: Wir können euch leider noch nicht bestätigen, dass Half-Life 3 auch wirklich erscheint. Die folgenden Informationen stammen von einem Leaker, der in der Community angesehen ist, und dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass noch keine offizielle Seite wie zum Beispiel Valve selbst etwas bestätigt hat.

Der bekannte Leaker Tyler McVicker hat neue Informationen gefunden, die die Veröffentlichung von Half-Life 3 wahrscheinlicher denn je erscheinen lassen. Er fasst sie detailliert in einem Video zusammen, von dem wir für euch die wichtigsten Informationen ausgesucht haben. Dennoch empfehlen wir einen Blick ins Video, wenn euch das Thema interessiert:

Bereits im Jahr 2021 wurde geleaked, dass Valve an einem Half-Life-Spiel mit dem Codenamen “HLX“ arbeitet. Nun hat ein oder eine Synchronsprecher*in ausgeplaudert, dass das Projekt bei Valve intern den Namen “Project White Sands (video game)“ trägt. Bei diesem Namen horchen die Fans direkt auf, denn dabei handelt es um einen Park in New Mexiko, wo sich auch die Forschungseinrichtung Black Mesa befindet.

Zusätzlich dazu, findet sich auf dem Lebenslauf eines oder einer ehemaligen Valve-Mitarbeiter*in in den Jahren 2020 bis 2023 die Arbeit an einem unangekündigten Projekt. Etwas scheint also in der Küche von Valve zu köcheln.

Weitere Hinweise deuten auf Half-Life 3

Aus den Leaks von Tyler McVicker geht außerdem hervor, dass die Spielfigur einen HEV-Anzug trägt. Auch Arbeiter, wilde Manhacks und Xen-Gorillas lassen sich im Code finden und lassen vermuten, dass Valve zumindest zu einem Zeitpunkt an den Sachen gearbeitet hat (oder es immer noch tut).

Sowohl durch diese Informationen als auch weitere, die Tyler McVicker im letzten Jahr durch Datamining aufgedeckt hat, geht er davon aus, dass es sich bei “Project White Sands (video game)“ um das langersehnte Half-Life 3 handeln könnte. Das wäre definitiv eine beeindruckende Ankündigung zum 20-jährigen Jubiläum von Half-Life 2 in diesem November.

Brennt ihr immer noch für Half-Life 3 oder ist euer Hype für das Spiel irgendwann erloschen?