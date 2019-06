Halo Infinite - Fans entdecken Geheimnis im E3-Trailer & werden belohnt

Microsoft hat gerade einen neuen Trailer zu Halo Infinite veröffentlicht. Darin sehen wir zwar leider kein Gameplay, aber wir erfahren immerhin den Release-Zeitraum des kommenden Shooters. Das Spiel erscheint 2020 für die neue Xbox Scarlett, die nun offiziell angekündigt ist.

Der E3-Trailer stimmt uns bereits auf das kommende Action-Feuerwerk ein, aber er enthält zusätzlich noch ein Geheimnis, dass findige Fans bereits entschlüsselt haben, im wahrsten Sinne des Wortes.

Neben der neuen Xbox und einigen First Party-Spielen hat Microsoft nun auch den Xbox Game Pass Ultimate vorgestellt. Der beinhaltet alle Online-Services von Microsoft, also Xbox Live Gold und den Xbox Game Pass für 14,99 US-Dollar pro Monat.

Ungefähr bei Minute 3:30 sehen wir aus der Perspektive des aufwachenden Master Chiefs einige Code-Zeilen durchs Bild huschen. Dabei handelt es sich aber nicht um irgendwelche zufälligen Zahlenfolgen.

Wie einige User auf Twitter bekannt gaben, haben sie die Codes im Xbox-Store eingegeben und wurden positiv überrascht. Offenbar gab es gratis zu 12 Monate Mitgliedschaft beim besagten Xbox Game Pass Ultimate.

Bevor ihr jetzt hektisch Screenshots von der entsprechenden Stelle macht, solltet ihr euch keine Hoffnungen mehr machen. Die Codes sollten mittlerweile alle benutzt und damit ungültig sein. Eine nette Idee von Microsoft ist es trotzdem.

Halo: Infinite erscheint Ende 2020 für die neue Xbox Scarlett.

so we were messing about on the @Xbox E3 briefing when I saw some codes from the halo showcase and it turns out it was a code for 12 month xbox game pass ultimate subscription pic.twitter.com/3rmhm8lPWR