Halo Infinite-Entwickler verrät, wie ihr die coole Samurai-Rüstung bekommt

Der Multiplayer von Halo Infinite hat gleich mehrere Premieren zu bieten. Erstmals in der Seriengeschichte wird ein Mehrspieler-Modus Free2Play sein, außerdem feiern ein Battle Pass-System sowie Seasons mit jeweils neuen Inhalten ihren Einstand. Und mit welchen Inhalten wir unter anderem in der ersten Season rechnen können, hat Creative Director Joseph Staten im Rahmen der Ankündigung des Multiplayers verraten.

Wie Staten in einem Blogpost schrieb, wird die Season 1 von Halo Infinite "Heroes of Reach" heißen, weswegen sich Halo-Fans unter anderem auf viele beliebte Rüstungsteile aus Halo: Reach einstellen können, das ursprünglich 2010 für die Xbox 360 erschien. Reach bot bislang die umfangreichste Anpassung für den eigenen Spartan-Multiplayer-Charakter, Infinite dürfte es in dieser Hinsicht mit ziemlicher Sicherheit ablösen.

Die Yoroi-Rüstung ist schon jetzt ein Fan-Favorit

Ein spezieller Season 1-Inhalt wurde im Ankündigungs-Trailer bereits gefeatured und war gleich ein Volltreffer. Denn die Samurai-Rüstung mit der Bezeichnung Yoroi weckte bei vielen Halo-Fans wohlige Erinnerungen an die beliebte Hayabusa-Rüstung aus Halo 3, so dass die Vorfreude auf diese Rüstung in der Community schon jetzt immens ist.

Hier könnt ihr den Yoroi in Aktion bewundern, die Szenen mit der Rüstung kommen ganz am Ende:

Und Joseph Staten hatte direkt eine gute Nachricht für alle, die ihren Multiplayer-Charakter mit genau dieser Rüstung schmücken wollen und verriet, wie ihr den Yoroi freischalten könnt.

"Die Yoroi-Rüstung ist kostenlos und ihr könnt sie freischalten, indem ihr Events in Season 1 spielt."

In anderen Worten: Ihr braucht keinen Battle Pass, um an die Rüstung zu kommen und seid auch nicht darauf angewiesen, den Yoroi aus einer zufälligen Lootbox zu ziehen - diese gibt es in Halo Infinite nämlich nicht. Stattdessen reicht es, im Multiplayer an den vorgeschlagenen Events teilzunehmen.

Halo Infinite erscheint Ende 2021 für die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Bereits vorher soll es eine Beta für den Multiplayer geben, ein konkreter Release-Termin dafür steht allerdings noch aus.