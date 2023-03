Da war ja was: Neue Halo Infinite-Season startet heute mit einigen coolen Inhalten

Heute startet Season 3 von Halo Infinite.

Als Halo Infinite Ende 2021 erschien, war schon bekannt, dass Entwickler 343 Industries den neuen Auftritt des Master Chief als "Live Service-Spiel" behandeln, also regelmäßig neue Inhalte nachschießen würden. Doch für einen Shooter dieser Kategorie ließ sich Halo Infinite extrem lange Zeit, der Content-Nachschub stockte merkbar. Das äußerte sich dann unter anderem in extrem langen Seasons. Die aktuell laufende Season 2 läuft seit Mai 2022, also bereits knapp 10 (!) Monate.

Aber damit ist heute Schluss, denn nach fast einem Jahr startet nun endlich Season Nummer 3 und wir hätten es nach dieser langen Laufzeit ehrlich gesagt fast übersehen.

Starttermin für Season 3: 07. März 2023

07. März 2023 Uhrzeit: ca. 20 Uhr deutscher Zeit

Und ja, die neuen Inhalte haben lange auf sich warten lassen, Season 3 verspricht aber einige interessante Ergänzungen.

Das liefert Season 3 von Halo Infinite

Die vermutlich am wenigsten spannende Neuerung ist die Fortsetzung der in Lone Wolves begonnenen Storyline. Darin geht es um Spartan Dinh, eine KI der Verbannten und laut Entwickler 343 "zahlreiche Geheimnisse". Zu erwarten ist hier aber vermutlich nicht viel, deutlich vielversprechender sind die anderen neuen Inhalte:

Neue Waffe: Mit der Bandit M392 Rifle kommt erstmals eine neue Knarre in die Infinite-Sandbox. Die sortiert sich zwischen der Assault und der Battle Rifle ein und hat kein Zielfernrohr.

Mit der Bandit M392 Rifle kommt erstmals eine neue Knarre in die Infinite-Sandbox. Die sortiert sich zwischen der Assault und der Battle Rifle ein und hat kein Zielfernrohr. 3 neue Maps: Bislang war die geringe Map-Auswahl einer der größeren Kritikpunkte an Halo Infinite, jetzt liefert 343 Industries gleich 3 Karten nach. Die heißen Cliffhanger, Chasm und Oasis.

Neues Equipment: Auch die Item-Sandbox bekommt einen Neuzugang, nämlich den Shroud Screen. Der sieht aus wie ein Schutzschild, blockiert allerdings lediglich die Sicht.

Auch die Item-Sandbox bekommt einen Neuzugang, nämlich den Shroud Screen. Der sieht aus wie ein Schutzschild, blockiert allerdings lediglich die Sicht. Neuer Modus: Der "Escalation Slayer"-Modus erinnert an Gun Game aus Call of Duty. Mit jedem Kill bekommt ihr eine neue Waffe, bis ihr letztendlich den Oddball in den Händen haltet. Wer damit den ersten Kill macht, gewinnt.

Darüber hinaus gibt es natürlich auch einen neuen Battle Pass mit 100 Stufen, der zahlreiche neue Rüstungsteile etc. freischaltet. Nochmal zur Erinnerung: Die alten Season Passes laufen mit dem Release von Season 3 nicht aus, sondern können auch danach noch ausgewählt und komplettiert werden.

Halo Infinite ist für die Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erhältlich, der Multiplayer des Spiels ist Free2Play.

Einschätzung der Redaktion

@FrischerVeltin Ich war eigentlich schon komplett raus aus Halo Infinite. Doch so langsam aber sicher gibt mir das Spiel immer mehr Gründe, zumindest für eine gewisse Zeit dahin zurückzukehren. Zuletzt in Form der zahlreichen wirklich tollen Forge-Kreationen und jetzt eben mit dem Start von Season 3. Hier interessiert mich vor allem die neue Waffe Bandit und wie sie sich in die Sandbox des Spiels einfügt. Auch die drei Maps machen auf den ersten Blick einen tollen Eindruck und ich bin gespannt, ob sie qualitativ und spielerisch mit den bisherigen mithalten können. Dass 343 Industries gute Inhalte für den Shooter liefern können, haben sie bereits bewiesen. Leider sind die Abstände dazwischen nach wie vor viel zu hoch. Ich freue mich trotzdem darauf, dem Spiel heute abend wieder einen Besuch abzustatten.

Wie sieht es bei euch aus: Kehrt ihr für Season 3 wieder zu Halo Infinite zurück?