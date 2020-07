Halo Infinite bringt eine der größten Serienstärken zurück

Wenn Halo Infinite Ende des Jahres zusammen mit der Xbox Series X erscheint, wird auch wieder ein Kampagnen-Koop-Modus an Bord sein. Das ist keine wirkliche Überraschung, schließlich ließen sich bislang alle großen Master Chief-Halos im Koop spielen.

Trotzdem gibt es eine besonders gute Nachricht für Fans von Koop-Modi. Denn 343 Industries bestätigte in einer Präsentation gegenüber GamePro.de und anderen Medienvertretern, dass Halo Infinite definitiv wieder einen Splitscreen-Koop enthalten wird.

Hintergrund: In Halo 5: Guardians war der Koop ausschließlich online spielbar, was bei vielen Fans für ziemliche Ernüchterung gesorgt hatte. Das Splitscreen-Feature hatte dementsprechend weit oben auf der To-Do-Liste von 343 Industries gestanden.

Kleiner Dämpfer für Koop-Fans

Doch wo Licht in Bezug auf den Splitscreen ist, gibt es auch ein wenig Schatten. Denn wie Jerry Hook, Head of Design bei 343 Industries auf Twitter bekannt gab, wird der Splitscreen-Koop lediglich für zwei Spieler angeboten. Zuvor hatte es falsche Angaben gegeben, dass vier Spieler am Fernseher die Kampagne kooperativ angehen können.

Immerhin: Es wird einen 4-Spieler-Koop-Modus in Halo Infinite geben. Der ist dann allerdings "nur" per Online-Verbindung spielbar. Zu den Splitscreen-Möglichkeiten des normalen Multiplayer-Modus haben sich die Entwickler bislang nicht geäußert.

Erstes Gameplay sorgte für gemischte Reaktionen

Das Gameplay von Halo Infinite, das erstmals auf dem Xbox Games Showcase gezeigt worden, wurde im Internet kontrovers diskutiert. Während viele den Sandbox-Ansatz des Spiels und das Shooter-Gameplay lobten, kritisierten andere Stimmen die Optik des Spiels, die nicht wirklich "Next Gen" aussieht. Sämtliche Infos zum Infinite Gameplay haben wir hier für euch zusammengetragen:

15 1 Mehr zum Thema Halo Infinite - Alle neuen Infos aus der Gameplay-Demo

Halo Infinite erscheint Ende 2020 für die Xbox Series X, Xbox One und PC, der Master Chief wird der einzige Protagonist des Titels sein.