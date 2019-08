Auf der E3 2019 kündigte Microsoft Halo: Infinite als Launch-Titel für die Xbox Scarlett an. Allerdings erscheint der Titel nicht nur auf der neuen Konsole, sondern auch noch für die Xbox One. Was nun natürlich die Frage aufwirft: Wird die Xbox One-Version möglicherweise zugunsten einer stärkeren Scarlett-Fassung vernachlässigt?

Wenn es nach Entwickler 343 Industries geht, wird das nicht der Fall sein. Das sagte jetzt Frank O' Connor vom 343-Team in einem Interview. (via: gamingbolt.com)

"Die Xbox One wird nicht als zweitklassiger Bürger behandelt. Wir bauen es so, dass es sich auf der Xbox One fantastisch spielt und fantastisch aussieht. [..] Wir haben ein paar Tricks auf Lager, über die wir nachdenken."

Xbox Scarlett hat Sonderstellung

Welche Tricks das genau sein werden, ließ O' Connor unbeantwortet. Davon ab betonte er allerdings auch die Sonderstellung der Xbox Scarlett beim nächsten Halo.

"Natürlich wird die Xbox Scarlett der "besondere Bürger" sein. Wir haben mit dem Hardware-Team gearbeitet, um sicherzustellen, dass das Spiel darauf hervorragend erscheint. "

Unsere Prognose: Wir lehnen uns hier glauben wir nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn wir davon ausgehen, dass die Scarlett-Version von Halo: Infinite die technisch merkbar stärkere Version sein wird, schließlich dürfte das Spiel einer der - wenn nicht sogar DER - Vorzeigetitel für die neue Konsole werden.

Wie viel stärker genau lässt sich dann natürlich erst zum Release feststellen. Halo: Infinite erscheint zum Weihnachtsgeschäft 2020 - zusammen mit der Xbox Scarlett.