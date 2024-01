Harley Quinn in Suicide Squad: Kill the Justice League - Wer zuletzt lacht … hat überlebt

Worum geht’s in Suicide Squad? In Suicide Squad: Kill the Justice League hat der Superschurke Brainiac Metropolis angegriffen, die Einwohner in Monster verwandelt und auch (fast) die komplette Justice League zu seinen gehirngewaschenen Lakaien gemacht.

Die einzige Rettung: die übelsten Schurken aus der Arkham-Anstalt herauszulassen und auf die vormaligen Helden und ihren finsteren Zuchtmeister zu hetzen.

Harley Quinn - Irre, akrobatisch und tödlich

Wer ist das? Harley Quinn ist eine der vier Teammitglieder der Suicide Squad. Sie ist hochintelligent und geschickt, aber auch völlig dem Wahnsinn verfallen. Sie ist sprunghaft, unberechenbar und neigt zu extremen, oft gewalttätigen Handlungen.

An sich hat Harley Quinn keine besonderen Kräfte, aber durch ein Serum ihrer Freundin Poison Ivy kann sie fast allen Giften widerstehen und ist nun stärker und schneller als gewöhnliche Menschen. Daher wird sie von ihren Gegnern oft unterschätzt und kann so ein ums andere Mal aus der Gefangenschaft ausbrechen.

Mit Batman verbindet sie eine besondere Feindschaft, da sie ihn für den Tod ihres geliebten Jokers verantwortlich macht.

Was ist ihre Vorgeschichte? Harleen Quinzel war einst eine vielversprechende junge Psychotherapeutin und arbeitete in der berüchtigten Arkham-Anstalt. Sie war seit jeher von der Psyche wahnsinniger Verbrecher fasziniert, und zwar besonders vom Kronjuwel der Arkham-Anstalt: dem Joker.

Allerdings wurde Harleen schnell selbst ein Opfer der wahnsinnigen Verbrecherfürsten und er manipulierte sie mit jeder Therapiesitzung mehr. Schließlich verfiel ihm Harleen und glaubte irgendwann, dass sie und der Joker das perfekte Liebespaar wären und er sie ebenso sehr lieben würde, wie sie ihn.

Das führte am Ende dazu, dass Harleen dem Joker zur Flucht verhalf, indem sie Sprengstoff nach Arkham schmuggelte und danach ihre neue Persönlichkeit präsentierte: Harley Quinn, ein Spitzname, den ihr einst der Joker gegeben hatte.

Zusammen mit dem Joker terrorisierte sie Gotham City und wurde immer wieder mit Batman konfrontiert. Dabei war sie immer loyal zum Joker, wobei dieser aber alles andere als liebevoll mit ihr umging. In ihrer Obsession mit “Mr J” verdrängte Harley Quinn dies aber regelmäßig.

Als der Joker letztendlich im Spiel Arkham City sein Ende fand, flippte sie völlig aus und wollte sich, Batman und Robin in einer gewaltigen Explosion selbst töten, was aber gerade noch verhindert werden konnte. Mittlerweile ist Harley Quinn aber offenbar langsam über den Verlust des Jokers hinweggekommen und nach den Ereignissen im Spiel Arkham Knight erneut im Gefängnis gelandet. Von da aus wird sie von Amanda Waller rekrutiert und gezwungen, sich der Suicide Squad gegen Brainiac und die Justice League anzuschließen.

Welche Rolle spielt sie im Spiel? Harley Quinn gehört zu den flinken und akrobatischen Helden im Spiel. Sie kann spielerisch um ihre Gegner herumspringen und Attacken mit Leichtigkeit ausweichen. Besonders effektiv werden ihre akrobatischen Eskapaden durch ihre gekaperte Bat-Drohne. Dieses vormalige Batman-Gadget schwebt stets in ihrer Nähe und mithilfe einer Enterhaken-Kanone kann sich Harley so schnell durch die Gegend hangeln, selbst wenn kein passendes Gebäude oder ähnliche Ankerpunkte verfügbar sind.

Harley Quinn ist darüber hinaus eine tödliche Kämpferin. Sie bevorzugt Pistolen und Schnellfeuerwaffen, um Gegner aus mittlerer Distanz zu bekämpfen. Dazu nutzt sie noch allerlei explosive Gadgets aus dem Joker-Arsenal. Besonders viel Freude hat sie aber daran, wenn ein Gegner richtig nahe kommt, denn dann zückt sie ihren geliebten Baseball-Prügel. Damit schlägt sie selbst dicke Gefolgsleute von Brainaic effektvoll zu Brei.

Wenn ihr also Harley Quinn spielt, solltet ihr immer darauf achten, dass ihr in Bewegung bleibt und Gegner von Seiten aus angreift, wo sie euch nicht erwarten. Aber das sollte mit der flinken und quirligen Ex des Jokers ja kein Problem sein. Freut euch außerdem auf eine Menge schwarzen Anarcho-Humor, wenn ihr diese Anti-Heldin im Spiel verkörpert.

