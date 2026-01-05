Harry Potter-Fan bemerkt, dass ein Mysterium rund um Harrys Familie nie aufgeklärt wird - Was ist eigentlich mit Harrys Großeltern passiert?

Harrys Eltern werden jung von Voldemort getötet, doch was ist mit seinen Großeltern? (Bild: © Warner Bros.)

Harry Potter ist der Junge, der überlebt, während seine beiden Eltern vom grausamen Lord Voldemort getötet werden. Der Todesfluch prallt jedoch von ihm ab und trifft seinen Angreifer, der für ein Jahrzehnt seine Wunden lecken muss. In der Zwischenzeit wird Harry bei seinen einzigen lebenden Verwandten untergebracht: den Dursleys. Harrys Leben verläuft bei ihnen jedoch alles andere als angenehm, sodass sich die Frage stellt, ob er nicht besser bei seinen Großeltern untergekommen wäre.

Community bemerkt ungeklärtes Mysterium: Was hat es mit Harrys Großeltern auf sich?

Wir sind bei weitem nicht die Ersten, die sich über Harrys Großeltern wundern. Im Internet stellen sich Personen seit Jahren diese Frage – was auch komplett nachvollziehbar ist, weil in den Büchern kein Wort über sie verloren wird. Tatsächlich gibt es eine Antwort darauf, auch wenn die im Vergleich zu anderen Schicksalen vage ausfällt.

Harrys Großeltern väterlicherseits

Harrys Vater, James Potter, war ein Einzelkind. Die Buchautorin J. K. Rowling hat einst über sie (via Screen Rant) verraten, dass sie vergleichsweise alt waren und den Kinderwunsch bereits aufgegeben hatten, als sie ihren Sohn bekommen haben. Deswegen – und weil die Potter-Familie wohlhabend war – haben sie James auch so verwöhnt.

Harry ist leider nie in den Genuss der liebevollen Behandlung durch Fleamont und Euphemia Potter – so ihre Namen – gekommen, weil die beiden vor seiner Geburt an einer Mischung von Drachenpocken und Altersschwäche gestorben sind.

Während großen Teilen von James‘ Schulzeit sollten sie jedoch gelebt haben – nicht zuletzt, weil Sirius Harry davon erzählt, wie er öfters bei der Potter-Familie Zuflucht vor den Blacks gesucht hat.

Zur Erinnerung: Die Drachenpocken waren eine tödliche Krankheit, die Zauberer und Hexen befallen haben. Sie sind vergleichbar mit unseren Windpocken, unterscheiden sich aber darin, dass sie zu einer grün-violetten Verfärbung der Haut führen und die Betroffenen Funken niesen lassen.

Harrys Großeltern mütterlicherseits

Über Harrys Großeltern mütterlicherseits ist deutlich weniger bis kaum etwas bekannt. Doch auch über sie hat sich Rowling geäußert: Und zwar seien Lilys und Petunias Eltern einen „gewöhnlichen Muggel-Tod“ gestorben. Was das genau heißt, bleibt zwar unklar, jedoch schlägt diese Information einige Fantheorien aus, laut denen sie von Todessern ermordet wurden.

Mehr Informationen gibt es nicht und wir müssen uns den Rest selbst zusammenreimen: In Snapes Rückblick über seine Liebe zu Lily erinnert er sich daran, wie Petunia ihrer Schwester damit droht, ihrer Mutter von ihren Zauberkräften zu erzählen. Das heißt, mindestens Lilys Mutter müsste zu ihrem Schuleintritt in Hogwarts lebendig gewesen sein und irgendwann vor Harrys Geburt (Lily und James waren zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt) gestorben sein.

Rowling gibt im selben Atemzug mit den Informationen über Harrys Großeltern zu, dass deren Absenz vor allem der Handlung der Geschichte geschuldet ist. Es sei wichtig gewesen, Harry von jeglichen liebenden Verwandten zu trennen, um seine Isolation und Ähnlichkeit zu Voldemort zu stärken. Und dabei wären liebende Großeltern definitiv im Weg gestanden.

