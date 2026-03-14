Hogwarts Kräuterkunde auf deinem Balkon: Züchte Hagrids Garten voller zauberhafter Pflanzen!

Wenn die Tage länger werden, bekomme ich immer direkt Lust, die eigenen vier Wände ein bisschen aufzufrischen. Wer dabei nicht nur eine fertige Pflanze hinstellen, sondern selbst kreativ werden möchte, sollte sich das Harry Potter Terrarium von Clementoni anschauen. Es ist die perfekte Mischung aus Modellbau, Malerei und echtem Gärtnern und macht sich wunderschön auf der Fensterbank.

Ein Stück Wizarding World zum Selberbauen

Das Set ist weit mehr als nur ein Blumentopf. Es ist ein kleines DIY-Projekt, bei dem ihr eure eigene Miniatur-Landschaft erschafft. Ihr startet damit, Hagrids Hütte aus Gips zu gießen und anschließend zu bemalen. Das macht nicht nur Spaß, sondern gibt der späteren Dekoration eine ganz persönliche Note. So muss Hagrids Hütte natürlich nicht originalgetreu nachempfunden werden. Wenn ihr Lust habt können sich zum Beispiel — ganz frühlingsghaft — ein paar Blümchen die Wäne hochranken.

Einen Abschluss in Kräuterkunde oder einen Zauberstab braucht ihr dafür nicht, denn das gesamte Material ist bereits enthalten und Gras oder Klee verlangen auch nicht nach dem grünsten aller Daumen. Das Set eignet sich daher auch super als gemeinsames Projekt mit Kindern.

Das ist alles im Set enthalten:

Kreativ-Material: Gips, Formen und Farben für die Gestaltung der Kulisse.

Gips, Formen und Farben für die Gestaltung der Kulisse. Echte Pflanzen: Torf, Sand und Samen (Klee und Gras) für ein lebendiges Ökosystem.

Torf, Sand und Samen (Klee und Gras) für ein lebendiges Ökosystem. Werkzeuge: Pinzette und Spatel, damit ihr wie ein echter Alchemist oder Botaniker arbeiten könnt.

Malen, Basteln und Pflanzen in einem Set — Egal, ob ihr euch selbst oder jemand anderen beschenkt: Das Mini-Terrarium bringt euch lange Freude!

Entspannung pur: Gärtnern ohne Stress

Das Schöne an diesem kleinen Ökosystem ist die beiliegende Haube. Sie sorgt für ein Mikroklima, das die Feuchtigkeit hält. Das bedeutet für euch: Einmal angelegt, braucht der Mini-Garten nur sehr wenig Pflege. Es ist faszinierend zuzusehen, wie nach ein paar Tagen das erste Grün rund um Hagrids kleine Behausung sprießt.

Ob als kleiner Blickfang im Regal, auf dem Nachttisch oder eben direkt auf der Fensterbank – das Terrarium fängt die Stimmung der Highlands wunderbar ein. Einfach ein total süßes Projekt für einen verregneten Sonntagnachmittag, oder die ersten Sonnenstrahlen auf dem Balkon.