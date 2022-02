Harry Potter: Magic Awakened kommt nach Deutschland und schickt euch nach Hogwarts

Harry Potter-Fans aufgepasst! In diesem Jahr wartet nicht nur der langersehnte Titel Hogwarts Legacy für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Auch Smartphone-Besitzer*innen können sich in diesem Jahr auf etwas Harry Potter-Magie freuen, denn wie Warner Bros. Games ankündigt hat, kommt Harry Potter: Magic Awakened demnächst nach Deutschland.

Das ist Harry Potter: Magic Awakened

Was ist das für ein Spiel? Harry Potter: Magic Awakened wird völlig kostenlos sein und ist eine Mischung aus Collectible Card Game (CCG), Rollenspiel und MMO. Warner Bros. wirbt unter anderem mit dem besonderen Look des Spiels, von dem ihr euch im IGN-Trailer überzeugen könnt:

Im Trailer tauchen nicht nur unbekannte Zauberer und Hexen auf, sondern auch das bekannte Trio Harry, Ron und Hermine. Das Entwicklerteam von NetEase verspricht außerdem eine immersive Geschichte und eine atemberaubende Reise durch die Welt von Harry Potter.

Worum wird es gehen? In Harry Potter: Magic Awakened startet ihr als Zauberschüler*in, der bzw. die gerade ein Einladungsbrief für Hogwarts erhalten hat. Ihr könnt euren Charakter individuell gestalten und mit ihm vieles erleben, was Hexen und Zauberer in Hogwarts so erwartet:

Einkauf der Schulsachen in der Winkelgasse

Tragen des sprechenden Huts, um einem Haus zugewiesen zu werden

Teilnahme am Duellierclub

Der Fokus des Spiels liegt auf den Karten, die in Duellen strategisch als Zaubersprüche eingesetzt werden müssen, um den Sieg zu erringen. Durch Kombination der Karten können noch mächtigere Zauber entstehen. Dabei können sich Spieler*innen auch gegenseitig herausfordern und sich duellieren.

Falls der Mobile-Titel nichts für euch sein sollte, könnte Hogwarts Legacy ja eine gute Alternative sein:

Release noch in diesem Jahr

Wann erscheint der Titel? Das kostenlose Mobile-Spiel soll noch 2022 weltweit für Android und iOS erscheinen. Bislang ist der Titel nur in Asien erhältlich, doch der große Erfolg zum Launch im September 2021 veranlasste das Team dazu, das Spiel auch im Rest der Welt zu veröffentlichen.

Falls ihr Interesse bekommen habt, das Spiel selbst zu testen, könnt ihr euch bereits jetzt auf der offiziellen Seite vorab für Android registrieren. Je mehr Interessenten das Spiel vorab hat, desto mehr Belohnungen werden für diese zu Beginn des Spiels freigeschaltet. Die erste Belohnung ist beispielsweise der Nimbus 2000.

