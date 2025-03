Hogwarts Legacy-Erweiterung und Definitive Edition laut Report eingestampft

Eine neue Edition von Hogwarts Legacy wird es nicht mehr geben.

Dass an einer Definitive Edition zu Hogwarts Legacy gearbeitet wurde, galt als offenes Geheimnis, wenngleich Publisher Warner Bros. Games die Entwicklung nie offiziell bestätigt hat. Aus zahlreichen glaubhaften Berichten ging jedoch hervor, dass das so erfolgreiche Action-RPG um neue Inhalte erweitert werden sollte. Daraus wird jedoch nichts mehr.

Warner cancelt neue Inhalte für Hogwarts Legacy

Die Meldung sickerte vor wenigen Minuten via Bloomberg (Jason Schreier) durch, die im Vorjahr die Arbeiten an einer Definitive Edition enthüllt hatten. Schreier schreibt auf Bluesky:

"WB Games hat den geplanten Hogwarts Legacy-DLC und die Definitive Edition gestrichen. Dies ist Teil einer laufenden Umstrukturierung des Unternehmens nach dem schlechten Jahr 2024. Das Projekt war noch nicht angekündigt, aber Bloomberg hat letztes Jahr darüber berichtet. Die Fortsetzung befindet sich weiterhin in Entwicklung."

Jason Schreier auf BlueSky.

Bedenken am Umfang der Definitive Edition: Aus dem Report geht zudem der Grund für die Einstampfung hervor. So soll Warner Bedenken gehabt haben, dass der Umfang der neuen Inhalte den Preis nicht rechtfertigen würde.

Hintergrund: Ein desaströses 2024 für Warner

Spricht Schreier von "einer laufenden Umstrukturierung", ist damit eine direkte Reaktion auf ein desaströses Jahr 2024 gemeint, in dem sich unter anderem Rocksteadys Suicide Squad als Live Service-Millionengrab entpuppte.

In diesem Jahr machte Warner zuletzt durch die Einstellung von Wonder Woman Schlagzeilen und damit, dass man mit Player First Games (MultiVersus) und speziell Monolith Productions einen der besten Shooter-Entwickler schloss.

Wie geht es jetzt mit Hogwarts Legacy weiter?

Hogwarts Legacy gilt mit über 30 Millionen verkauften Einheiten als enormer Erfolg für Warner und bestätigt ist, dass zum aktuellen Zeitpunkt ein Nachfolger in Entwicklung ist – alle Infos zu Hogwarts Legacy 2.

Es würde uns daher nicht wundern, wenn nun der volle Fokus von Warner und Entwickler Avalanche auf Teil 2 liegt.

Wie geht es mit Rocksteady weiter? Habt ihr die Gerüchte verfolgt, werdet ihr wissen, dass Rocksteady nach Erscheinen von Suicide Squad und dem absehbaren Misserfolg für die Arbeit an der Definitive Edition abgezogen wurde. Nach der Einstellung ist es umso wahrscheinlicher, dass jetzt mit voller Kraft an einem neuen Batman-Spiel gearbeitet wird, zudem bereits glaubhafte Gerüchte kursieren.

Hätte ihr gerne neue Inhalte für Hogwarts Legacy gehabt oder seid ihr vielmehr froh, dass jetzt wahrscheinlich alle Ressourcen in Teil 2 fließen?