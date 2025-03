Die Harry Potter-Serie hat ihren neuen Hagrid-Schauspieler anscheinend endlich gefunden und er passt perfekt

Der neue Hagrid-Schauspieler muss sprich- und wortwörtlich in große Fußstapfen treten.

Eine neue Serienumsetzung zu den Harry Potter-Büchern ist beim Sender HBO in Arbeit. Aktuell gibt es noch nicht allzu viele Infos, wir wissen aber, dass derzeit das Casting läuft. Und das könnte nun auch den Darsteller für Wildhüter Hagrid gefunden haben – zumindest laufen aktuell wohl Gespräche mit einem bekannter Schauspieler.

Beim möglichen Darsteller handelt es sich dabei um den britischen Schauspieler Nick Frost. Wie Variety berichtet, soll laut ihren Quellen ein Deal kurz vor dem Abschluss stehen, der den Darsteller für die Rolle verpflichten würde.

EXCLUSIVE: HBO continues to put together the cast puzzle of its high-profile series adaptation of the hugely popular Harry Potter fantasy books.



The latest major piece appears to be British actor-comedian Nick Frost who is nearing a deal to play half-giant Rubeus Hagrid.



He… pic.twitter.com/uTavCyXosK