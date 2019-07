Harvest Moon Friends of Mineral Town bekommt ein Switch-Remake

Harvest Moon Friends of Mineral Town bekommt ein Remake für Nintendo Switch. Das hat Publisher Marvelous jetzt gegenüber des japanischen Magazins Famitsu bekanntgeben (via Dualshockers).

Story of Seasons: Reunion with Mineral Town kommt in Japan für Switch

Da die Rechte des Harvest Moon-Franchises bei Natsume Inc liegen, wird die Switch-Neuauflage des Farming-Abenteuers nicht unter dem Namen "Harvest Moon" erscheinen, sondern stattdessen den Titel Story of Seasons: Reunion with Mineral Town tragen.

Was steckt im Remake? Die Switch-Fassung enthält sowohl die Inhalte und Story-Lines aus Friends of Mineral Town und dem Upgrade More Friends of Mineral Town. So können sich Spieler unter anderem zwischen einem Held oder einer Heldin entscheiden. Famitsu teast außerdem brandneue Charaktere für das Remake an, die das Magazin in Silhouetten abbildet. Wir dürfen also gespannt sein.

Die ersten Screenshots zum Remake:

Gibt's schon ein Release-Datum? Ja, allerdings erscheint das Remake erst einmal nur in Japan. Dort kommt es am 17. Oktober 2019 auf den Markt, laut Marvelous sei es zu 85 Prozent fertig gestellt.

Ein westlicher Release der Neuauflage ist allerdings wahrscheinlich. Publisher Marvelous brachte auch hierzulande Story of Seasons heraus. Mit Doraemon Story of Seasons ist in diesem Jahr zudem ein Crossover zwischen Story of Seasons und Doraemon für den Westen geplant.

