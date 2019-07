Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands hat viel vor. Es will The Legend of Zelda, Stardew Valley und Harvest Moon in einer offenen Welt vereinen. Das Seefahrerabenteuer in Knubbeloptik gibt es ab Oktober für PS4, Xbox One und die Nintendo Switch.

Setzt die Segel, poliert die Säbel und richtet die Gartenharken: In Stranded Sails leiden wir auf einer Insel Schiffbruch. Wie sollen wir hier nur mit unserer gesamten Crew überleben? Die vermutliche Katastrophe wird jedoch zu einem unvermuteten Glück, als sich herausstellt, was die Insel alles für uns bereithält.

Quests, Farming und Gefahr

Nach und nach bauen wir uns auf dem Eiland unsere eigene Farm, retten andere Überlebende und versuchen, die Geheimnisse der Insel zu erkunden. Dabei ist die Welt, die gleich mehrere Inseln umspannt, offen, sodass wir nach Herzenslust erkunden können. Dabei versprechen uns die Entwickler eine ganze Reihe von Features:

Quests und Erkundungsmissionen

Farming wie in Harvest Moon

Versorgt mit der Ernte die Schiffscrew und haltet sie so bei Laune

Baut und vergrößert ein Mannschafts-Camp

Neue Inseln mit neuen Items und Schätzen

Übernatürliche Gefahren, die bekämpft werden wollen

Wie das aussieht, könnt ihr in einem Trailer beobachten, den wir unten eingebunden haben. Ob Stranded Sails hält, was es verspricht, erfahren wir im Oktober. Dann erscheint das Action-Adventure für PS4, Switch und die Xbox.