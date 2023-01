Jetzt aber schnell: Knuffige Animal Crossing-Alternative für kurze Zeit gratis

Animal Crossing-Fans aufgepasst! Momentan gibt es ein unschlagbares Angebot für einen Titel, der der Lebenssimulation ähnlich ist. Ihr bekommt es mit bunten Tieren zu tun, baut Zelte und Gegenstände in der Natur auf und formt so einen eigenen kleinen Campingplatz. Das Wichtigste zum Angebot gibt es jetzt.

Haven Park umsonst sichern

Was ist das für ein Angebot? Auf der PC-Plattform GOG gibt es aktuell das Adventure Haven Park gratis. Um das Spiel zu sichern, müsst ihr euch lediglich mit eurem Account einloggen und auf den „Kostenlos erhalten“-Button gehen, damit das Spiel zur Bibliothek hinzugefügt wird.

Wie lange habe ich noch Zeit? Haven Park gibt es nur noch bis Montag, dem 23. Januar 2023 um 15:00 Uhr, kostenlos. Danach wird der Titel wieder auf den regulären Preis von 8,49 Euro angehoben. Das Angebot gilt nur für die PC-Version, Nintendo Switch-Besitzer*innen müssen den Titel zum Vollpreis im eShop sichern.

Es lohnt sich auch abseits von Haven Park die Preise genauer zu studieren, denn im gleichen Zeitraum sind andere Titel wie Vampyr oder Lords of the Fallen um einen Großteil des ursprünglichen Preises reduziert.

Falls ihr keine Vorstellung habt, worum es sich bei Haven Park handelt, könnt ihr euch den folgenden Trailer ansehen:

1:22 Haven Park - Trailer zeigt knuffiges Erkundungsspiel

Darum geht es in Haven Park

In Haven Park spielen wir das kleine Küken Flint. Seine Oma ist nicht mehr so mobil und kann sich nicht mehr um ihren eigenen Camping-Park kümmern. Deshalb soll Enkel Flint dabei helfen, den Park am Laufen zu halten. Hierfür erlernt er im Laufe der Zeit sogar neue Skills.

In dem Spiel müsst ihr auf die Wünsche der Camper hören und das bauen, wonach sie verlangen. Dabei sollen „drollige Konversationen“ und das Erledigen von Quests eine große Rolle spielen. Es soll sogar einen verlorenen Schatz in der friedlichen Open World geben, der irgendwo im Wald versteckt sein soll.

Wie lange geht Haven Park? Das Entwicklerteam verspricht eine kurze Spielzeit von rund 2-4 Stunden. Im Gegensatz zum Animal Crossing-Brocken ist Haven Park also eher eine leichte Kost und für diejenigen geeignet, die für einen kurzen Zeitraum eine entspannte Zeit in der virtuellen Natur erleben möchten.

Was haltet ihr von Haven Park? Werdet ihr euch das Spiel mal ansehen?