Gute Nachrichten für Ghibli-Fans: The Boy and the Heron wird nicht Miyazakis letzter Anime-Film

Hayao Miyazaki will sich immer noch nicht in den Ruhestand begeben.

Hayao Miyazaki arbeitet noch immer für Studio Ghibli. Mittlerweile wird es zum Running Gag, dass jeder neue Film definitiv der letzte Streifen von Miyazaki sein wird. Doch der japanische Regisseur kann sich einfach nicht von seiner Arbeit trennen.

Aktuell läuft der jüngste Ghibli-Film The Boy and the Heron in den japanischen Kinosälen. Erst kürzlich gab es erste Bilder zu dem Film zu bestaunen. Doch so wie es scheint, wird auch dieser Kinofilm nicht der letzte von Miyazaki bleiben.

Was macht Miyazaki nach The Boy and the Heron? Auf dem roten Teppich spricht Junichi Nishioka, der Vize-Präsident von Studio Ghibli, über den angekündigten Ruhestand von Hayao Miyazaki. Ein Reporter fragt, ob es keine Möglichkeit gäbe, dass Miyazaki doch noch weiter an Filmen arbeiten würde.

Doch Nishioka entgegnet, dass Miyazaki tatsächlich immer noch voller Ideen sei und an einem neuen Film arbeiten würde. Der Anime-Regisseur käme immer noch jeden Tag in sein Büro. Er würde sich überhaupt nicht danach fühlen, sich in den Ruhestand zu begeben.

Eigentlich gab Miyazaki schon im Alter von 72 Jahren bekannt, dass er sich zurückziehen würde. Doch zehn Jahre später sitzt der 82-Jährige wohl immer noch hinter seinem Schreibtisch und arbeitet an einem neuen Ghibli-Film.

Allerdings heißt das nicht, dass der Film tatsächlich in die Kinos kommen wird. Miyazaki könnte sich immer noch dazu entscheiden, seine Ideen zu verwerfen und sich in den wohlverdienten Ruhestand zu begeben.

Außerdem könnte sein neues Werk kein Spielfilm werden. Studio Ghibli produzierte zahlreiche Kurzfilme, die nur wenige Minuten lang sind. Um ganz sicherzugehen, dass ihr Miyazakis letzten Film gesehen habt, solltet ihr euch The Boy and the Heron ansehen.

Was hat Hayao Miyazaki geleistet? Miyazaki hat zusammen mit Isao Takahata im Jahr 1985 das berühmte Studio Ghibli gegründet. Er ist unter anderem für Filme wie Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, Das wandelnde Schloss oder Wie der Wind sich hebt verantwortlich.

Er ist nicht nur als Regisseur, sondern auch als Drehbuchautor, Produzent, Zeichner und Animator für seine Filme tätig.

