Studio Ghibli: Erste Bilder zu Hayao Miyazakis geheimen Kinofilm aufgetaucht

Der neue Film soll Hayao Miyazakis letzter Kinofilm werden.

Studio Ghibli ist für seinen magischen Zeichenstil bekannt, der in Filmen wie „Mein Nachbar Totoro“ oder „Chihiros Reise ins Zauberland“ zum Einsatz kommt. Der neuste Film „How Do You Live“, oder außerhalb Japans unter dem Titel „The Boy And The Heron“ laufen wird, wird aktuell in den japanischen Kinos abgespielt.

Das Besondere an dem Film ist, dass es weder Bilder noch Trailer zum Film zu sehen gibt. Studio Ghibli hatte sich dazu entschlossen, den Film nicht aktiv zu bewerben. Nun sind erste offizielle Bilder zum Film aufgetaucht, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Studio Ghibli: Erste Bilder zum letzten Film von Hayao Miyazaki

Was ist auf den Bildern zu sehen? Auf den Bildern sind einige Charaktere aus dem Kinofilm zu sehen, zu dem es keinerlei Trailer oder Bilder gibt. So sehen wir einen alten Mann und eine junge Frau, die weint.

Außerdem gibt es eine Frau und einen kleinen Jungen, die von Bandagen umgeben sind. In einer Szene lehnt sich ein älterer Mann über ein jüngeres Kind, das krank ans Bett gefesselt ist. In einer letzten Aufnahme sind ältere Damen zu sehen, die mit dem Besen bewaffnet sind:

Woher stammen die Bilder? Die Bilder sind aus einem offiziellen Buch, das in Japan zum Film veröffentlicht wurde.

Worum geht es im Film? Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Jugendroman von Genzaburo Yoshino aus dem Jahr 1937. Das Hauptthema ist der Pazifikkrieg. Mahitos Mutter kommt bei einem Luftangriff um und seine Familie flieht daraufhin aufs Land.

Doch Mahito kommt mit der neuen Situation nicht zurecht: Sein Vater nahm sich die jüngere Schwester seiner Mutter zur Frau und bekommt mit ihr nun ein weiteres Kind. Mahito flieht in eine magische Welt, von der er sich erhofft, seine Mutter retten zu können.

Warum wird der Film nicht beworben? Produzent Toshio Suzuki gibt an, dass sich Ghibli über die Jahre so ein Image aufgebaut habe, dass die Leute aus Neugier von alleine in die Kinos kommen würden. Das Studio wolle bei diesem Film etwas anderes ausprobieren (via hollywoodreporter.com).

Außerdem würden Trailer schon im Vorfeld alles verraten, weshalb es Leute gäbe, die deshalb nicht mehr ins Kino für einen Film gehen würden. So ein Szenario wollte Suzuki verhindern:

Sie haben drei Trailer [für einen amerikanischen Film, der zeitgleich mit „How Do You Live“ erscheint] gedreht und einen nach dem anderen veröffentlicht. Wenn man sich alle drei ansieht, weiß man alles, was in diesem Film passieren wird. Wie denken die Kinobesucher darüber? Es muss Leute geben, die, nachdem sie alle Trailer gesehen haben, den Film nicht mehr sehen wollen. Ich wollte also das Gegenteil davon machen.

So gab es im Vorfeld lediglich ein Plakat zu sehen, auf dem ein Graureiher abgebildet ist. Der Reiher ist ebenfalls auf den Bildern zum Film zu sehen.

Ein weiterer Grund könnte Hayao Miyazakis Ankündigung sein, dass es sich dabei um sein letztes Werk handeln würde. Vermutlich wollen viele Menschen deshalb ins Kino, um sich gebührend vom großartigen Filmemacher zu verabschieden.

Der Film erschien am 14. Juli 2023 in Japan. Außerhalb Japans soll der Film seine Premiere am 7. September 2023 beim Toronto International Film Festival haben. Später soll er dann im Kino zu sehen sein.

